Un sanitario no puede determinar si una cirujana hizo las operaciones por las que está investigada en Cartagena

El papel como facultativa de la cirujana venezolana Kebeya Nessi, que está siendo investigada por operar sin licencia en Cartagena dejando graves secuelas en dos mujeres, no ha podido ser reconocido por parte del enfermero instrumentista que trabajó con ella en el quirófano durante su testimonio en el juzgado.

En concreto, el enfermero ha declarado como testigo este miércoles ante el juzgado de instrucción número 5 de Cartagena, que investiga el caso, y ha reconocido que no recuerda los detalles concretos de las operaciones de las dos mujeres que han denunciado a la doctora, Yngrid G y Olga D.

El enfermero, ha explicado a Efe el abogado de Nessi, Carlos García Gil, sí ha dejado claro que fue contratado por otro cirujano español, Jesús Sepúlveda, que es quien firma los partes hospitalarios de las afectadas y que ya reconoció en febrero ante el juez que fue él quien practicó las operaciones.

El abogado ha insistido en que Nessi estuvo dentro del quirófano como asesora de este cirujano, puesto que a través de su marca ofrece un tipo de operaciones estéticas que no suelen practicarse en España.

Para los abogados de las dos afectadas, Sergio Marco y Rosa Egea, sin embargo, el enfermero no ha dejado tan claro este extremo, pues no ha podido recordar si la doctora venezolana operó o no a las víctimas, y ha afirmado que presta sus servicios como profesional autónomo y ha facturado tanto para Kebeya como para Sepúlveda y para el hospital privado 'Virgen de la Caridad' de Cartagena, donde se llevaron a cabo las operaciones.

Estos dos abogados han solicitado al juez que requiera al centro médico documentación relacionada con las operaciones que se llevaron a cabo los mismos días en los que fueron intervenidas las denunciantes, para determinar si la cirujana participó en más de ellas.

Las dos denunciantes contrataron los servicios de Nessi tras conocerla a través de las redes sociales, en las que la profesional, que no estaría acreditada como médico en España, ofrece paquetes de cirugía estética que incluyen varios tratamientos en una única sesión en el quirófano.

Las operaciones se realizaron en la clínica privada 'Virgen de la Caridad', del grupo Ribera, y todos los informes de las pacientes, así como sus altas, están firmados por un cirujano español, que atiende a las iniciales J.A.S.R., que el pasado febrero declaró ante el juzgado que fue él quien realizó las operaciones a estas mujeres.

No obstante, las denunciantes han aportado partes médicos en los que figura también el nombre de Nessi como miembro del equipo de las operaciones.

La doctora Kebeya Nessi también negó durante su declaración por videoconferencia el pasado mes de mayo haber hecho las operaciones, y defendió que usa su nombre como una marca comercial detrás de la cual hay un equipo de profesionales que practican las intervenciones.

Las dos denunciantes niegan categóricamente este punto y aseguran que en todo momento acordaron que sería la propia cirujana venezolana la encargada de sus tratamientos y que jamás oyeron hablar de otros facultativos.

Yngrid G. fue operada en la clínica privada de Cartagena el 14 de junio de 2024 en una intervención que incluía una abdominoplastia (liposucción de abdomen) con lipotransferencia de la grasa extraía a los glúteos y una mastopexia (elevación del pecho) tras la cual pasó cinco días en la UCI del hospital público 'Santa Lucía' de Cartagena y un mes más hospitalizada en planta, con daños en el hígado, infección bacteriana y senos necrosados, y desde entonces ha tenido que someterse a otras dos cirugías y aún no ha logrado recuperarse.

Por su parte, Olga D., fue operada el 21 de octubre de 2023 para retirarse unos implantes a base de biopolímeros, una sustancia prohibida en España, y que estaban provocando a esta mujer importantes dolores e inflamación.

Estos biopolímeros, sin embargo, no fueron retirados correctamente en la operación y se le han desplazado hasta la pierna izquierda, amenazando a las arterias y poniendo en serio riesgo su vida, por lo que la sanidad pública ha aprobado hacerse cargo de la retirada de ese producto tóxico.

Se sometió además en la misma sesión a una mamoplastia (aumento de pecho), una liposucción 360 (retirada de grasa de todo el contorno del cuerpo) y una lipotransferencia a glúteos (trasferencia de la grasa retirada a los glúteos), tras lo cual tuvo que acudir en varias ocasiones a urgencias, donde le detectaron importantes infecciones e inflamación provocadas por el líquido infiltrado durante la liposucción, que no se eliminó correctamente con masajes drenantes, como es habitual tras realizarse esta técnica.