Piden que se aceleren las obras contra las inundaciones del Sifón y del Cartagonova

Que los responsables de la concesionaria y los técnicos municipales ofrezcan las explicaciones sobre la obra de la estación de bombeo en el fondo sur del estadio municipal Cartagonova: este es el objetivo de la instancia que ha presentado MC para que se convoque de forma inmediata la Comisión de Seguimiento del Contrato del Agua.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, denunció este martes «la falta de transparencia y el descontrol económico que rodean la obra de la estación de bombeo en el fondo sur del estadio municipal Cartagonova, así como el encarecimiento del recibo del agua que sufren todas las familias cartageneras».

«Lo que en 2020 se anunció como una modernización de la estación de bombeo de la Plaza de España, con un presupuesto de 2,2 millones de euros a cargo del superávit, acabó trasladándose al Cartagonova, con un coste previsto de 3,3 millones y un plazo de 15 meses», recordó Giménez Gallo, añadiendo que «cinco años después, la obra ya ha superado los 5 millones y nadie sabe cuál será el coste final». «Se ha convertido en un pozo sin fondo de dinero público», apuntó.

El portavoz subrayó que esta obra, «de las pocas que Arroyo ha impulsado en toda la legislatura, lleva años perturbando el uso del estadio municipal, afectando a la explanada y cortando la senda paralela a la rambla de Benipila en la calle Luis Calandre». Según MC, se trata de una intervención sin planificación ni control, que consume recursos sin ofrecer mejoras tangibles.

«Mientras tanto, Arroyo ha subido los impuestos y ha encarecido el recibo del agua en torno a cuatro euros por factura», denunció el líder de MC. «Los cartageneros pagan más, pero no reciben explicaciones ni transparencia. Es una gestión que castiga a los vecinos y beneficia a la concesionaria», recalcó Giménez Gallo.

Ante esta situación, desde MC señalan que la Comisión de Seguimiento del Contrato del Agua debe reunirse al menos una vez al año por ley. «Desde que Arroyo es alcaldesa, apenas se ha reunido una sola vez y nunca por su voluntad», criticó el portavoz cartagenerista, que cree que «se resisten a convocarla porque no quiere dar explicaciones».

Giménez Gallo reclamó responsabilidad institucional y rendición de cuentas: «La alcaldesa ha convertido un simple bombeo en una obra interminable y un recibo del agua en una herramienta de recaudación opaca». «Es hora de que dé la cara y explique por qué sus decisiones nos cuestan millones», concluyó.

Por su parte, el Partido Cantonal exigió ayer al Ayuntamiento que ponga en marcha el proyecto de drenaje y construcción de canalizaciones a ambos lados de la calzada que anunciara hace dos años y medio con un presupuesto de 162.450 euros y un plazo de ejecución de dos meses. «En concreto, la intervención principal, que ni siquiera ha sido licitada aún, tendría lugar en el punto de menor cota de la carretera: un tramo de 3,4 kilómetros de longitud en las inmediaciones del puente sobre el que pasa la línea férrea, muy cerca del cruce con la carretera de La Palma en Las Tejeras», explicaron.

El Camino del Sifón acoge un gran volumen de tráfico. Su trazado une Santa Ana, El Bohío y Los Dolores, entre otras localidades del norte de la ciudad, hasta el Ensanche y Ciudad Jardín e incluso hasta el Polígono Industrial Cabezo Beaza. Hasta 14.000 vehículos usan la vía cada día, ya que sirve de descongestión circulatoria de la zona norte de Los Dolores, incluido el Polígono Residencial de Santa Ana, respecto al trayecto tradicional de la Avenida Juan Carlos I y la calle Alfonso XIII del barrio más poblado del municipio.