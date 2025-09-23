Estos son los cortes de tráfico esta semana en Cartagena por Carthagineses y Romanos

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dictado la semana pasada el tradicional bando de reordenación del tráfico rodado y el estacionamiento con motivo de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, que se celebran del 19 al 28 de septiembre, centrándose en la zona del Campamento Festero y en las calles por las que discurren los desfiles.

Campamento festero

Con carácter general, queda totalmente prohibida la circulación y el estacionamiento de vehículos dentro del Campamento Festero durante esos días, aunque los agentes de Policía Local encargados de la regulación del tráfico en el Campamento podrán autorizar la circulación y estacionamiento de vehículos que doten de servicios a las instalaciones festeras hasta las 12:00 de la mañana.

Igualmente, en la explanada contigua al Campamento los mismos días se permitirá el estacionamiento hasta las 17:00 horas a excepción del sábado 20, miércoles 24, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, cuya prohibición de estacionar se extenderá a las 24:00 horas.

Se exceptúan aquellos vehículos autorizados por el área de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, vehículos con personas de movilidad reducida y vehículos de emergencia, que podrán estacionar exclusivamente en los lugares habilitados y señalizados. Los taxis tendrán la parada provisional junto al Estadio Cartagonova.

Para el estacionamiento de vehículos de participantes y visitantes se habilitará la zona del antiguo Campamento Festero, a espaldas del actual, y el aparcamiento del Centro Comercial Shopping La Rambla. También se recomienda el Parking público subterráneo de la Alameda de San Antón y Plaza de España.

Además, desde las 16:00 horas del día 19 hasta las 7:00 horas del día 28 de septiembre, se cortará el tráfico rodado en la Avenida del Cantón.

Actos festeros y desfiles

Del 19 al 28 de septiembre, al paso de los desfiles festeros y con carácter general, queda prohibido el estacionamiento y circulación de vehículos con autorizaciones especiales de circulación en el eje peatonal desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Calle del Carmen.

El viernes 19, sábado 20, lunes 22, miércoles 24, jueves 25, viernes 26 y sábado 27, desde las 14:00 horas quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en la Puerta de Madrid (zona oeste), Plaza de España (zona oeste), Alameda de San Antón (zona oeste), calle Soldado Rosique y Puente del Cartagonova hacia el Campamento Festero.

La circulación en estas calles quedará cortada por la Policía Local al paso de los desfiles festeros.

El sábado 20, domingo 21, lunes 22, miércoles 24 y jueves 25, se cortará el tráfico la zona del Puerto, Paseo Alfonso XII y Plaza de los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, a partir de las 20:00 horas por actos festeros.

Además, el viernes 26, con motivo de la Batalla en Cuesta del Batel, el tráfico quedará cortado desde la Plaza de la Isla sentido Héroes de Cavite y desde la Rotonda de la calle Real con San Agustín sentido Héroes de Cavite, a partir de las 16,30 horas, al igual que desde la rotonda de la Estación de Autobuses sentido Plaza de la Isla sobre las 17,30 horas.

El miércoles 24, con motivo del Gran Circo Romano, y viernes 26 por La Gran Batalla en la Cuesta del Batel, el tráfico quedará cortado dirección Puerto en Plaza de la Isla y en la Rotonda de la calle Real con San Agustín a las 16,30 horsa, así como desde Cuesta del Batel sentido Puerto ambos días.

Medidas complementarias

Se considerarán vías de evacuación y, por lo tanto, no se permitirá el estacionamiento de vehículos en ellas durante el periodo de duración de las fiestas, las inmediaciones del Estadio Municipal Cartagonova, la vía anexa al Campamento Festero, la Avenida del Cantón y la Calle Soldado Rosique (puente de acceso al Estadio Municipal Cartagonova).

Por cuestiones de seguridad, el domingo 28 y una vez iniciado el montaje del espectáculo pirotécnico en las inmediaciones del Campamento Festero, quedará prohibido el estacionamiento de vehículos y la presencia de personas en un radio de 100 metros del mismo.

Para finalizar, el bando recuerda que, tal y como establece la normativa de Tráfico, se podrá proceder a la denuncia y retirada al Depósito Municipal de cuantos vehículos se encuentren estacionados en el interior del Campamento, en las zonas prohibidas en los alrededores del Estadio Municipal, en el itinerario de los desfiles, en los lugares de la celebración de los espectáculos en general y en las vías de evacuación.