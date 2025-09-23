Infraestructuras
Una avería en el saneamiento origina un vertido en la rambla de Benipila
L.O.
Sobre las 08:30 horas el Ayuntamiento ha recibido una comunicación por parte de CHS informando sobre la existencia de un vertido en la Rambla de Benipila, en las inmediaciones del puente de acceso al Cartagonova.
«Según el análisis preliminar, se estima que la incidencia está relacionada con una avería en la infraestructura de saneamiento que transcurre por el cauce de la rambla», explicaron. Se está procediendo a la limpieza del área afectada y al achique del colector con el objetivo de determinar si la incidencia obedece a una obstrucción en la red causada por un vertido o a una avería en la infraestructura.
