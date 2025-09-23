Adjudican el desdoblamiento de la carretera de Escombreras

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha aprobado este lunes la adjudicación a la unión temporal de empresas González Soto y Tecnología de la Construcción y Obras Públicas de las obras de desdoblamiento del tramo final de la carretera CT-34, principal acceso a la dársena de Escombreras, por un presupuesto de 11.646.217,48 euros y un plazo de ejecución de 23 meses.

La actuación permitirá completar el desdoblamiento de todo el recorrido, dotando a la vía de dos carriles por sentido en el único tramo que aún contaba con un solo carril desde la rotonda de Repsol Butano a la rotonda de las inmediaciones de Engie.

El proyecto, que incluye la reposición de conducciones de agua, electricidad y fibra óptica, así como la gestión de residuos contaminados, busca mejorar la seguridad vial, reducir la congestión y optimizar la logística portuaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, destacó que esta obra «permitirá aumentar la capacidad de una vía que actualmente presenta un cuello de botella, generando problemas de congestión y maniobra para vehículos especiales, como los que transportan piezas de aerogeneradores, y que requieren mayores radios de giro y espacios de ocupación».

Asimismo, fue aprobado el otorgamiento de las parcelas 1 y 2 de la Zona Logística de la Ampliación de la Dársena de Escombreras. En concreto, la Parcela 1, con una superficie de 15.769 m², ha sido concedida a Ership S.A.U. por un plazo de 40 años para la manipulación y almacenamiento de graneles agroalimentarios, especialmente cereales, con un tráfico mínimo garantizado de 250.000 toneladas anuales. Ership es el principal operador logístico del Puerto en movimiento de graneles sólidos con un movimiento al año de 6 millones de toneladas.

Por su parte, la Parcela 2, de 49.753 m², ha sido adjudicada a Bunge Ibérica con una concesión de 25 años para la construcción y explotación de una instalación industrial destinada a la manipulación, almacenamiento y tratamiento de graneles líquidos, principalmente aceites vegetales y productos para biocombustibles, con un tráfico mínimo de 376.000 toneladas.

En su compromiso por la sostenibilidad, pondrán en marcha medidas de prevención y control para reducir emisiones a la atmósfera, así como, un plan para la gestión de residuos sólidos y una apuesta por la eficiencia energética.

Este lunes el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, mantuvo una reunión con funcionarios municipales y representantes de la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras (AEVE) para coordinar a los bomberos de empresa con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento para dar una respuesta eficaz ante cualquier incidente en el principal polo energético del sureste.