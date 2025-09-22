El último banquete del restaurante de Pablo Guardiola en Los Belones

Tras casi cien años de actividad, el restaurante que regentan Pablo Guardiola y Juani Vilarino en la localidad cartagenera de Los Belones cierra sus puertas. Este fin de semana se ha celebrado una gran fiesta de clausura a la que han asistido más de un centenar de personas y en la que una amplia representación de la sociedad civil ha querido reconocer la importante aportación a la gastronomía local y regional de este emblemático restaurante.

Antes de comenzar el evento la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quiso estar presente para entregar a los homenajeados un diploma enmarcado en el que destacó «su entrega, pasión y excelencia a la hotelería durante toda su vida».

El menú que se sirvió fue un recopilatorio de los mejores platos de la cocina del restaurante desde su fundación en el año 1929, los que le han valido para ser galardonados con numerosos premios.

Pablo Guardiola y Juani Vilarino muestran uno de los obsequios entregados durante la fiesta de despedida / L.O.

El aperitivo servido en la terraza consistió en patatas chips, almendra marcona frita, aceitunas de Cieza, jamón ibérico y queso manchego. Una vez en mesa los entrantes consistieron en una marinera; delicias del Mar Menor; lomo de bonito en escabeche de miel; tomate, bonito y bacalá inglesa; buñuelo de bacalao y sepia en su tinta. El plato principal fue un caldero de los pescadores del Mar Menor servido en dos tiempos. El postre consistió en fruta tropical variada y coulant de chocolate con el chambi de Los Nietos «de siempre».

A continuación varios de los asistentes le hicieron entrega de obsequios a los homenajeados: José Carlos Valero, un plato de reconocimiento de Estrella de Levante; Ana Correa, un bandeja dedicada por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC); Tomás Martínez Pagán, una ánfora romana llena con vino Merseguera, especie autóctona del campo de Cartagena; y Jesús Andreo, una caja de madera grababa con la cara de los homenajeados.

La fiesta de clausura congregó a más de un centenar de personas / L.O.

Seguidamente dijeron unas palabras de agradecimiento Ginés Bernal; el presidente de las fiestas de San Isidro, Celestino Conesa; el presidente de la Sociedad Recreativa ‘La Oriental’ de Belones, Rosendo Alcaraz; y el antiguo director de Tele Cartagena y de la Cadena SER, Pascual Ballesteros. También se agradeció su trabajo diario a las cocineras Rosa y Rosario, ‘manos derechas’ de Juani Vilarino durante todos estos años.

El hermano del homenajeado, José Manuel Guardiola, visiblemente emocionado, destacó de la pareja «su dedicación, su buen hacer, su cariño y su larga andadura. Veros aquí a todos es el mejor ejemplo de ello». A continuación le regaló cuatro noches de hotel en paradores de España y tres noches más en un hotel en Lisboa.

Al finalizar Pablo Guardiola y Juani Vilarino agradecieron el homenaje afirmando que «cerramos por jubilación. Pretendemos descansar porque la hostelería es muy sacrificada, aunque también nos ha dado muchas alegrías. Ahora nos vamos a dedicar a disfrutar de nuestros nietos».

Ana Correa les hizo entrega de un bandeja dedicada por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) / L.O.

Entre los asistentes se encontraron Carlos Bernabé, secretario general de COEC y presidente de los empresarios de La Unión; Andrés Baraza, presidente de Integralia; Carlos Andreu, presidente del Centro Universitario ISEN; José Luis Belda, antiguo presidente del Club Náutico de Los Nietos y del ‘Efesé’; y Victoriano Martínez, comisario de la Policía Nacional.

También José Javier Gómez-Vizcaíno, presidente de CIFRA; José Díaz, principal suministrador de hostelería de la comarca de Cartagena; Jerónimo Roca, del hotel ‘Atrio del Mar’ situado en Los Alcázares; Pepe Belhogar y Ginés Navarro.

El restaurante Pablo Guardiola ‘echará la persiana’ el próximo 28 de septiembre, 96 años después de su apertura. Fue fundado en 1929 por Manuel Soler, tío de Pablo Guardiola Soler, en Los Nietos. Desde el año 2014, el local se trasladó al actual la Calle Mayor de Los Belones.

Ha sido premiado en multitud de ocasiones gracias a su cocina casera. Entre los últimos galardones recibidos se encuentran los primeros premios de la Ruta del Guiso de la Abuela de Los Belones y La Manga Club en el año 2024, de la XI Ruta de la Tapa y el Dulce de Los Belones en el año 2020, y la V edición de la Ruta del Guiso de la Abuela y del Asiático de Los Belones del año 2018.