La plaza Mayor, en la explanada del Puerto, volvió a transformarse anoche en el corazón del Senado romano. Allí se celebró la XXXVI Sesión Plenaria, uno de esos actos que, año tras año, se han convertido en imprescindibles dentro de las fiestas de Carthagineses y Romanos.

Una mujer lamenta la destrucción de Sagunto cuya representación tuvo lugar antes del Senado Romano. | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

El público respondió con creces: centenares de cartageneros y visitantes ocuparon cada rincón para disfrutar de una recreación que combina historia, sátira y esa inconfundible chispa local. Sobre el escenario, los senadores evocaron debates de la Roma antigua con tono cartagenero, humor socarrón, diálogos disparatados y no pocos guiños a la actualidad del último año. Porque en Cartagena, hasta los romanos saben reírse con «bordería cartagenera».

Roma vota conquistar una ciudad con amianto en los colegios y sin plan sombra

El humor reinó en todo momento, pero ni la guasa ni los guiños a la actualidad restaron brillo a una puesta en escena que cuidó hasta el mínimo detalle. Los senadores desfilaron ataviados con togas y el decorado convirtió la plaza en un Senado romano local.

Hubo discursos encendidos y debates que mezclaban solemnidad y retranca, siempre con la intención de recrear, hasta donde la actualidad lo permite,el espíritu resplandeciente de la Roma clásica.

La trama de la sesión giró en torno al dilema de si Roma debía mandar tropas a Carthago después de la caída de Sagunto a manos de los púnicos de Aníbal Barca. Los senadores acabaron decidiendo encargar a Escipión la conquista de la ciudad.

Antes de comenzar la sesión, uno de los personajes aprovechó para lanzar un dardo sobre la elección de los pregoneros de las fiestas, asegurando que «el pregón de Elena Ruiz fue de los mejores pregoneros en 36 años, alguien que de verdad conoce nuestras fiestas, lo que nos hace pensar en todo el dinero derrochado en gente que solo venía a cobrar el cheque y encima se lo teníamos que escribir nosotros».

El retraso en el inicio de la sesión hizo que la senadora Valeriana apuntara que había que solucionar rápido lo de Aníbal, porque «llevo aquí desde las 7 y yo aún no he comido». El escándalo de los currículum falsos de políticos también tuvo su lugar, afirmando el senador JarJar que cómo no iba a mentir ‘principesa’«si decía que el Rosell estaba abierto al 100%». Jarjar detalló que en el suyo ponía que era experto en llaves, «lo bien cerrada que está la Catedral, no entra ni el dinero para restaurarla».

Cuando eligieron a la nueva presidenta no dudaron en preguntarse «cuanto tarda en construir un parking disuasorio justo al lado de otro parking disuasorio más grande, como en el Mandarache».

Las reivindicaciones de los trabajadores de la industria auxiliar, quienes «casi no cobran, le quitan lo poco que tienen, y pueden explotarlos lo que quieran porque no tienen derechos», también fueron objeto de su particular apreciación. Al igual que el plan sombra, «más de 300.000 sextercios en poner toldos y los empiezan a poner al final del verano. Un plan sin fisuras». Al ideólogo del anterior, Manuel Padín, «le buscaron una copia más barata en otro sitio, pero hubieron cambios y ahora les toca comerse el gambón». El que quiera entender que entienda a quien se refiere.

Los senadores criticaron que «la Ocean Race nos ha costado más de lo que hemos recaudado y que con esos 180.000 sextercios hubiéramos quitado el amianto de los colegios». Aunque la contaminación vino de la mano de la crítica a la compra de los terrenos de Los Mateos.

