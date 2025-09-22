Una avería en la red saneamiento provoca un vertido en la rambla de Benipila en Cartagena

Los transeúntes que han paseado este lunes por las inmediaciones de la rambla de Benipila se han llevado una desagradable sorpresa al ver una mancha negra en el cauce de la rambla, que en estos momentos no lleva agua.

Según fuentes municipales, sobre las 08:30 horas han recibido una comunicación por parte de Confederación Hidrográfica del Segura informando sobre la existencia de un vertido en la Rambla de Benipila, específicamente en las inmediaciones del puente de acceso al Cartagonova.

"Según el análisis preliminar, se estima que la incidencia está relacionada con una avería en la infraestructura de saneamiento que transcurre por el cauce de la rambla", explicaron.

En estos momentos se está procediendo a la limpieza del área afectada y al achique del colector con el objetivo de determinar si la incidencia obedece a una obstrucción en la red causada por un vertido o a una avería en la infraestructura.

Asimismo, como medida preventiva, se ha desplegado una excavadora para proceder a descubrir la red de saneamiento en caso de que las circunstancias así lo requieran.