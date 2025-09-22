Autobús gratuito este lunes y viernes en Cartagena

El Día sin coches, enmarcado en la Semana Europea de la Movilidad, no se ha reflejado en las calles de Cartagena este lunes. Aunque, en el marco de esta iniciativa, el autobús urbano es gratis este lunes y viernes en la ciudad portuaria. Además, los festeros vestidos de época gozan de esta medida todos los días hasta el fin de Carthagineses y Romanos.

Asimismo, se refuerza el servicio de bus urbano y habrá ampliación de horarios en los días de más afluencia de público. A esto se suma un servicio especial para los días 19, 20, 25, 26 y 27, que iniciará una vez finalizado el horario habitual, con salidas de Cartagena desde las 00:00 hasta las 03:00 horas cada treinta minutos para los distintos barrios comunicados por las líneas anteriormente descritas.

Las salidas de estos servicios especiales desde Cartagena, para todas las líneas, se realizarán desde la parada ubicada en la Alameda de San Antón junto al cruce con la calle Soldado Rosique, la más cercana al Campamento Festero. En cuanto al recorrido de las líneas, discurrirán por Alameda de San Antón y a partir de la Rotonda del Escudo continuarán cada una de ellas su recorrido habitual. Por último, las líneas urbanas que amplían servicios son la 1, 2, 4, 5, 6 y 7.