Alerta en Leroy Merlin de Cartagena: desalojado por el incendio de un contenedor

Un incendio registrado esta mañana en la tienda de Leroy Merlin ubicada en el centro comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena ha obligado a desalojar a los empleados y visitantes que se encontraban en el interior del establecimiento en el momento de producirse el fuego. El siniestro se ha iniciado cerca de las 13:30 horas, momento en el que han sonado las alarmas instaladas en dicho comercio y se han activado los protocolos de seguridad para evacuar el establecimiento. Según los clientes y trabajadores que se han concentrado junto a las puertas del comercio, en el aparcamiento del centro comercial, se ha podido observar una gran nube de humo blanco.

e acuerdo con las primeras versiones de testigos presenciales, el fuego se ha originado en un contenedor, aunque hasta el momento se desconocen las causas exactas del incendio, ni la ubicación concreta donde se ha generado el fuego en la tienda del bricolaje.

El incendio ha provocado una rápida movilización de los cuerpos de emergencias y seguridad, que ya se encuentran en la zona trabajando en su extinción.