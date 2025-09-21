Los vecinos de Los Camachos crearán una plataforma antigás

Una planta de giogás en el polígono de Los Camachos. Este es el proyecto contra el que los vecinos de la zona están luchando para que no se lleve a cabo. El presidente de la Asociación de Vecinos, Ginés Egea, explicó que próximamente junto a la Federación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios del Campo de Cartagena ‘Fernando Garrido’ (FAVCAC) y las asociaciones colindantes como Roche y Los Beatos están dando ya los primeros pasos para crear una plataforma antigás. Celebrarán una reunión el próximo 3 de octubre.

Consideran que su implantación en la zona «perjudica el Mar Menor menor, además es la zona de entrada a Cartagena, que ofrece un apostal horrible. También incluyen los humos, que tiene que tener una antorcha para quemar el gas que emite, porque como hay gases sueltos, si lo dejan eso puede estallar. Además, encima tiene un mesón, pared con pared y una gasolinera que se supone que según la normativa europea tiene que estar a 250 metros y está a 180 escasos».

También señaló Egea que los «cadáveres de animales como no los traigan en ataúd, porque aquí no tenemos macrogranjas, así que tienen que traerlos todos de fuera. También los purines ni los residuos orgánicos, porque no tenemos aquí ninguna producción alta de eso».

Asimismo, el representante vecinal hace hincapié en que la planta se ubicaría al lado de una rambla que va directa al mar menor. «El Ayuntamiento lo ha tenido en secreto totalmente, no lo saben ni los grupos políticos, no pasó por el Pleno yhan manifestado que lo único que han hecho ha sido dar información sobre la parcela, que han dicho que es industrial, pero resulta que está dentro de la zona ZAL de actividades logísticas», apuntó Egea.

«Una operación que plantea serias dudas en cuanto a su impacto medioambiental, sanitario, urbanístico y socioeconómico». Así, la concejal de MC María Antonia Pérez, manifestó su apoyo a los vecinos y su oposición a la instalación de una planta de biogás en Los Camachos, un proyecto que prevé tratar hasta 65.000 toneladas anuales de residuos orgánicos en esta zona. MC presentará una iniciativa al próximo Pleno para frenar la instalación de esta infraestructura, así como para garantizar que cualquier proyecto de gestión de residuos o generación energética en Cartagena se ubique en espacios alejados de zonas residenciales y de desarrollo urbano, con estudios rigurosos de impacto ambiental.