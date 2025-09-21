El general carthaginés Asdrúbal funda Qart-Hadast, la joya de occidente

Carthaginesa o romana. Musulmana o cristiana. Varios son los nombres que ha tenido la ciudad de Cartagena desde su fundación en el 227 antes de Cristo por el general púnico Asdrúbal ‘El Bello’. Este hecho es el que se conmemoró anoche en la plaza Mayor de la Explanada del Puerto, donde cientos de asistentes se congregaron en la segunda jornada de las fiestas históricas de Carthagineses y Romanos.

La obra pone en escena a Asdrúbal Janto, quien pasará a la historia como ‘El Bello’, el general cartaginés que en el año 227 a. C. da nombre a la ciudad. Antes que él, su suegro Amílcar Barca había sido el primero de los Bárcidas en pisar la península, extendiendo el dominio cartaginés hasta caer en combate en 228 a. C., en la Batalla de Illici , lo que en nuestros tiempos se coreespondería con Elche. Tras su muerte, es Asdrúbal quien asume el mando del ejército y quien funda, la Cartagena portuaria que marcaría la historia de la Región.

Actos de este domingo Nasciturus 12.30h Plaza del Ayuntamiento Fiesta infantil romana en la que los festeros presentan a los nuevos miembros de Tropas y Legiones nacidos ese año que son consagrados para engrandecer a la ciudad y las Fiestas. Destrucción de Sagunto 20.15h. Explanada del Puerto Representa la toma y destrucción de la ciudad a manos de los soldados carthagineses, lo que supone el casus belli de la Segunda Guerra Púnica. Sesión Plenaria del Senado Romano 21.15h. Explanada del Puerto Se escenifica, con un tono humorístico, la sesión del Senado de Roma que dará paso a la declaración de guerra. Los senadores realizan todo tipo de comentarios, exponiendo chismes festeros y políticos que han tenido lugar en la ciudad en el último año.

Mastia se presentó como la ciudad de los tartesos, hija del mar y de la tierra, a la que acarician las suaves aguas del mar interior y los dioses otorgan un clima envidiable, «muchos pueblos me han amado desde la más remota antigüedad y los dioses me han concedido grandes dones». Aunque con un temor, el miedo al incierto futuro al escuchar que su nombre se pronunciaba con orgullo en las dos orillas del mar interior de la costa ibérica a la africana.

Un hombre cambió su destino, Asdrúbal ‘El Bello’, aquel que caminaba calmando los tambores de guerra, quien siendo pequeño ya juró odio eterno a Roma. Desde su campamento militar frente a la ciudad sus aliados repasaron sus logros militares aunque el general púnico no desistía en su idea de vengar la muerte de Amílcar Barca, a lo que se suma la idea de sumar la riqueza de Mastia a las arcas de Carthago.

Guerreros carthagineses este sábado en la representación de la fundación de la ciudad por Asdrúbal ‘El Bello’. / Ayto. de Cartagena

Si bien Asdrúbal no quiere tomar la ciudad por la fuerza porque «algo inexplicable que me hace pensar en mi patria que tan lejos se encuentra». Tras conversar con el consejo de mastienos, acuerdan la alianza entre los pueblos.

«Carthago no ofrece esclavitud, si no desarrollo, poder y fuerza», expone el militar a la ciudadanía a la que asegura que este puerto no tiene igual en toda Iberia.

Los nobles de Mastia aceptan la oferta del público al mantenerse como un pueblo libre, con sus leyes respetadas y sus dioses en sus templos.

«Nace un corazón que latirá por mil generaciones, joya de occidente. Hoy no fundo una ciudad, fundo una promesa», exclama Asdrúbal ante un auditorio entregado. Una vez finalizada la obra, Álvaro Valdesueiro, que representaba a Asdrúbal, le pidió matrimonio a su pareja que también participó en la represanción como guerreros de Uxama.

La representación se cerró con la marcha de la comitiva hasta la plaza del Ayuntamiento. Allí, el izado de la bandera carthaginesa se convirtió en un gesto simbólico, recordando a Qart Hadast como ese puente entre culturas que dio origen a la Cartagena de hoy.

Después, las tropas que habían participado en la obra emprendieron un recorrido por las calles del casco histórico camino del Campamento Festero.

Antes tuvo lugar en el mismo lugar, el acto infantil ‘Tras las huellas de Cartago’ y ‘El Pacto de Himilce’.