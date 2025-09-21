Disuelta una concentración de motos de agua en una playa del Mar Menor

Una concentración de motos de agua en la playa cartagenera de Los Alemanes, en el Mar Menor, fue disuelta este domingo por la mañana tras la actuación de la Guardia Civil y Capitanía Marítima y la ordenación de la Delegación del Gobierno, ostentada por Francisco Lucas.

El secretario general del PSRM publicó este mediodía en sus redes sociales la intervención de las autoridades para detener el evento acuático deportivo, que según explica el socialista, la convocatoria estaba acompañada de "una acampada ilegal" en el entorno de la laguna salada.

Participantes en la concentración acampados en la playa. / Delegación

"El Mar Menor es un espacio natural y no un circuito. Desde la Delegación del Gobierno actuamos con firmeza para protegerlo", afirmó Lucas en X (antiguo Twitter). A su vez, el delegado aprovechó para agradecer a los efectivos que intervinieron en el operativo y elogió su pronta actuación.

Lucas, además, reconoció haber recibido quejas y advertencias sobre esta quedada: "Gracias a las personas que se han puesto en contacto con nosotros para denunciar la situación". La colaboración ciudadana es fundamental para proteger nuestro Mar Menor."