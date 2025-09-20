Quejas por las altas temperaturas en las aulas que obligan a cortar clases en Cartagena

La complicada vuelta al cole de muchos escolares de Cartagena ha llevado a la portavoz adjunta de MC, Mercedes Graña, a denunciar el «caos y abandono», fruto de la «nefasta planificación del Gobierno regional del PP, con el beneplácito cómplice de Noelia Arroyo».

Desde MC critican que numerosos alumnos no han podido comenzar las clases con normalidad debido a obras sin finalizar en sus centros educativos, mientras otros se ven obligados a abandonar las aulas antes de tiempo por las insoportables temperaturas que se registran en los colegios. Graña señaló que «el PP suma chapuza tras chapuza en torno a la Educación y los que lo sufren son los más vulnerables, los más pequeños».

En el CEIP de Los Belones las clases se han tenido que suspender a las 11.30 horas por el calor extremo, mientras que en Los Nietos, los escolares han tenido que comer en mesas de picnic en el exterior, ante la imposibilidad de permanecer en el comedor por las altas temperaturas. «¿Dónde están la alcaldesa y el concejal de Educación? ¿Por qué no han dado la cara ante las familias?», cuestionó la edil.

Por su parte, el PSOE exigió soluciones definitivas a las altas temperaturas en las aulas. El portavoz socialista, Manolo Torres, junto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Carmina Fernández, se ha sumado a las protestas que se han celebrado esta mañana en el IES San Isidro de Los Belones.

«El inicio del curso escolar ha sido nefasto. Hace unos días estábamos en el colegio San Cristóbal, en El Bohío, reclamando al PP que acelere la retirada del amianto, y hoy en Los Belones exigiendo a la señora Arroyo que cumpla con la comunidad educativa y empiece a climatizar los centros escolares», señala Torres.