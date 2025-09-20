Las obras del centro de salud de San Antón empezarán en 2026

El antiguo centro de salud de San Antón volverá a tener uso social después de años cerrado. El Ayuntamiento ha presentado el proyecto de rehabilitación del inmueble, que se convertirá en la sede compartida de Afal Cartagena, la Asociación de Parkinson y la asociación TP. El gobierno local prevé aprobarlo en los próximos días para adjudicar las obras antes de final de año, de manera que puedan comenzar en 2026.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, explicó que «la inversión será de 1,64 millones de euros, financiados con recursos propios del Ayuntamiento y el apoyo de las diferentes entidades sociales en lo que se refiere al equipamiento».

El inmueble tiene 971 metros cuadrados construidos en una parcela de 1.083 metros, y se organizará en tres locales. Afal dispondrá de la planta baja y la primera planta, donde pondrá en marcha un centro de día con 40 plazas para personas con alzhéimer y otras demencias. La Asociación de Parkinson y TP ocuparán dos locales en la planta baja, con dependencias para terapias, talleres y atención a usuarios y familias

En total, el edificio contará con más de 40 dependencias entre salas de actividades, despachos, almacenes, vestuarios y aseos. Las principales serán un comedor de 63 metros cuadrados, una zona de descanso de 66 metros cuadrados y varias salas de actividades de hasta 90 metros cuadrados.