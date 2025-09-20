Carthagineses y Romanos encienden su llama poniendo en valor el patrimonio

Historia. Lucha. Fuerza. Batallas ganadas y guerras perdidas. La trigesimoséptima edición de las fiestas de Carthagineses y Romanos, declaradas de Interés Turístico Internacional, dieron comienzo este viernes por la noche para recordar como el imperio romano y los aguerridos carthagineses se disputaron la ciudad hace más de 2000 años en una abarrotada plaza del Ayuntamiento.

No dudó Jenifer Villalba, encarnando a la princesa Himilce, en preguntar a los soldados de Carthago, si «acaso el dolor y la pérdida nos someteran ante la implacable marea romana», recordando que son un pueblo que desafió al destino y a los mismos dioses. Si bien Emilia Paula, represantada por Isabel Solano, le dio la réplica recordando a los pobladores de Roma que así funciona la historia, «implacable como la noche».

La alcaldesa junto al nuevo presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo Conesa, fue la encargada de salir a la Plaza del Ayuntamiento con el fuego sagrado que iluminó la noche al igual que hacía hace miles de años en el campamentos de ambos pueblos. Tras lo cual, José María Rubio en el papel de Publio Cornelio Escipión, apuntó que el éxito en la contienda residirá en la unión del pueblo romano, «nuestra valentía será la clave para mantener los territorios conquistados». Aunque el general Aníbal, encarnado por Ángel Celdrán, le replicó que su pueblo dejará un legado ante Roma y que el ejército carthagines destruirá la ciudad de Sagunto.

El líder carthagines presentó la entrada de los estandartes de cada una de sus tropas, mientras que el general romano hizo lo propio con las suyas y fue el encargado de dar la bienvenida al escenario a sus legiones al escenario.

El presidente de la Federación del Carnaval de Cartagena, Eduardo Pignatelli, fue el encargado de recoger el reconocimiento de Festero Honoris Causa, que esta edición recayó sobre los carnavaleros, destacando «el hermanamiento de dos de las grandes fiestas de esta ciudad, que trabajan durante muchos meses para que Cartagena cada vez sea más fuerte». Pignatelli no olvidó que muchos carnavaleros en septiembre son festeros y muchos festeros en febrero son carnavaleros.

Asimismo, en el su primer año al cargo de las fiestas históricas, Conesa vio un cumplido un sueño de niño que conlleva una responsabilidad que asume con «orgullo, humildad e ilusión». Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, señaló que «en estos tiempos de guerra en Cartagena convertimos una guerra antigua en una fiesta de paz, sois dos ejércitos pero un solo pueblo unido por la gran fiesta del Mediterráneo».

El momento más esperado de la noche llegó de la mano de Elena Ruiz Valderas, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena, el museo mas visitado de toda la Región, la pregonera de este año, quien destacó que las fiestas apoyan la recuperación del patrimonio arqueológico local.

Pregón de Carthagineses y Romanos 2025 / Loyola Pérez de Villegas

Valderas, quien fue nombrada Hija Predilecta de la Bona Dea, Festera Honoris Causa, distinguida con la Doble Corona Mural y reconocida en las Tropas de Aníbal, con el Surus de Honor, recordó que las fiestas nacen en un momento de crisis de la ciudad, marcada por el proceso de reconversión industrial, a la vez que comienzan a dar sus frutos las excavaciones en el casco antiguo apareciendo la muralla púnica y recuperando el Teatro Romano.

Además, señaló la enorme cantidad de colaboraciones que los festeros han realizado con el Museo Arqueológico Municipal, o en todos los nuevos y numerosos Museos de la ciudad, además de vuestros numerosos proyectos solidarios, e iniciativas educativas como ‘la Batalla Cultural’, en el que participan cada año más colegios, o el proyecto Erasmus plus, Aníbal en Europa.

Tras el pregón los festeros marcharon hacia el campamento para dar comienzo a las celebraciones. Antes del pregón en la Plaza del Ayuntamiento a la caída del sol en el Mons Arx Asdrubalis tuvo lugar el Encendido del Fuego Sagrado, que esta edición partió desde Caravaca de la Cruz. Los festeros embaucados por la magia de los rituales de Sacerdotisas, Sacerdotes y Vestales lanzaron al viento sus plegarias, invocando a los dioses púnicos y romanos para que les proteja durante las fiestas.