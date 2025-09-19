Transportes anuncia más de 300 millones en inversiones hasta 2029

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contempla invertir más de 300 millones de euros en el puerto de Cartagena hasta el año 2029, según el Plan de Empresa consensuado entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Así lo anunció ayer el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, durante su visita a esta infraestructura. En concreto, se prevén inversiones superiores a los 71 millones de euros en 2026, centradas sobre todo en infraestructuras (43,7 millones) y en sostenibilidad (14,1 millones), y destacan las conexiones eléctricas a los buques atracados en los muelles de cruceros y contenedores. El objetivo es aumentar la competitividad del puerto, quinto a nivel estatal por tráfico de mercancias.

Santana, acompañado por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, también anunció avances en las conexiones viarias y ferroviarias a las dársenas de Escombreras y Cartagena. En primer lugar, apuntó que en los próximos meses está previsto que entre en servicio el acceso ferroviario a Escombreras una vez que ADIF concluya las obras de control y señalización. Asimismo, durante 2026 está previsto que entre en explotación la terminal ferroviaria de Algodor.

En cuanto a la ampliación de la carretera CT-34 en Escombreras, el Ministerio de Transportes tiene previsto finalizar las obras de desdoblamiento de 170 metros de carretera a principios de 2026. La actuación de los 500 metros restantes, a cargo de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se iniciará en otoño de 2025 y finalizará en 2027. De esta forma, se completará la ampliación de la carretera a dos carriles por sentido para facilitar el traslado de cargas de gran volumen.

Durante su visita inauguró el Foro de Comunicación del sistema portuario de titularidad estatal que reúne a los responsables del área de las Autoridades Portuarias.