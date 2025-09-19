Seguridad con ‘el ojo que todo lo ve’ en Carthagineses y Romanos

El capítulo de la seguridad es muy importante en el devenir de las fiestas durante los siete lustros que lleva de celebración, pues entre tantas miles de personas que moviliza es normal que surjan los (no deseables) incidentes, por lo que su planificación es uno de los asuntos previos más importantes. Lo bueno es que el porcentaje, históricamente, de estos sucesos es bastante bajo en los últimos tiempos.

La gran aldea tuvo una etapa especialmente conflictiva entre finales de un siglo y principios del siguiente, cuando el ‘botelleo’ rodeaba al recinto, siendo entonces habitual ver todo el paseo de la rambla de Benipilia copado de jóvenes y envases de bebidas. Bastantes de ellos, cuando ya habían sobrepasado los niveles de control por la ingesta de alcohol, se adentraban en el campamento, que tenían al lado, y se montaban numerosas peleas y agresiones. Aquellas situaciones se atajaron con dispositivos policiales dotados de más agentes, siendo muy importante acabar con el ‘botelleo’ de esa zona al alejarlo a la explanada del centro comercial. La distancia fue un factor importante en reducir el impacto negativo, aunque todavía quedan vecinos de la comarca que mantienen la idea de que la aldea es un nido de conflictos, pese a que las negras cifras están muy reducidas con respecto a entonces.

¿Festero o fiestero? Son palabras parecidas pero de distinto contenido, pues el festero es el que participa en Carthagineses y Romanos vestido de época con el papel de divertirse a la vez que forma parte de la recuperación histórica de la vida en esta tarde hasta el siglo V, que fue cuando acabó el asentamiento romano. Por su parte, el fiestero, en general, es el que ‘ve’ el campamento como un macrolocal de copas y también el que se adentra en él después de participar en el ‘botelleo’ exterior. Es muy raro, como se ha demostrado en las 36 ediciones celebradas, que festeros estén inmersos en incidentes dentro de la gran aldea.

También influyeron los horarios que se establecieron, pues no se permite mantener la música toda la madrugada, con lo que hasta esa activación sonora las calles carthaginesa y romana pueden tener el papel hasta entonces de dos amplias avenidas de tabernas para cenar, ya sea en espacios privados para tropas o legiones o para los numerosos recintos abiertos al público.

Planificar es aumentar la seguridad y por ello la junta local de seguridad de Cartagena se reúne un mes antes del inicio festero para establecer las pautas de actuación coordinada tanto en lo que mueve esta fiesta como tratando de que no afecte tampoco al resto de poblaciones y actividad de los núcleos de poblaciones del extenso territorio cartagenero.

Este año es novedad el sistema de seguridad que, en circuito cerrado, utiliza 16 cámaras de video para monitorear y grabar imágenes en tiempo real, que incluye el reconocimiento facial. Se podrá tener las escenas de los incidentes y un seguimiento por el campamento de los que protagonicen los actos delictivos.

¿Qué horarios tiene la gran aldea? El campamento abrirá hasta las 6 de la madrugada el viernes 19, sábado 20, jueves 25, viernes 26 y sábado 27; hasta las cuatro el domingo 21, lunes 22, martes 23 y miércoles 24; y hasta la medianoche en la jornada final del domingo 28.

La Policía Nacional es la que se encarga de la cobertura del interior del campamento, mientras que las misiones de Policía Local son principalmente en tráfico, desfiles, mercado de época y espectáculos fuera de la gran aldea, y los accesos a la misma, aunque en bastantes casos ambos actúan junto. El dispositivo se reforzará con la presencia de efectivos del Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC) además seguridad privada, de drones y de las unidades canina y ecuestre. El dispositivo se extenderá también a conciertos y a cuando se produzcan grandes aglomeraciones. En total, se calcula que son unos quinientos agentes de todos los cuerpos los que se movilizan en torno a esta gran fiesta. Por su parte, el dispositivo de Protección Civil aporta entre 15 y 25 efectivos diarios, con una ambulancia por las mañanas y hasta cuatro por las tardes y noche junto al gran recinto.