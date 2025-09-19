"Seguiremos intentado que el Circo regrese al estadio Cartagonova"

Javier Isbert González, un romano que pertenece a Legión de Sagunto tras una larga etapa en Legio II Navalis, preside el Senado desde finales de 2019, con lo que al pronto de asumir el cargo se encontró con la pandemia, lo que retrasó conseguir las ideas que tenía para el bando romano, «pero hoy puedo decir con orgullo que hemos cumplido con todos los objetivos marcados. No se trata sólo de la implantación de la ‘Batalla infantil’, un acto muy demandado por los más pequeños, sino que también hemos recuperado el ‘Circo’, un gran evento que había perdido su esencia. Antes se celebraba únicamente cada dos años y con un formato que no terminaba de convencer a los festeros. Ahora contamos con una celebración anual y con el espíritu de antaño», afirma. «Además, hemos renovado los guiones de todos los actos y hemos impulsado innumerables mejoras».

Sin embargo, ha faltado la ‘guinda’, como hubiese sido ver el Circo otra vez en el Cartagonova. «Lo hemos intentado hasta el último momento y para ello mantuvimos reuniones con el ayuntamiento y con el club, pero finalmente no fue posible alcanzar un acuerdo. El principal obstáculo ha sido siempre la conservación del césped. Presentamos varios proyectos en los que estábamos convencidos de que no se produciría ningún daño en el terreno de juego, pero no logramos convencer al Ayuntamiento, que es quien tiene la última palabra en este asunto. Es indudable que no existe mejor ubicación para este espectáculo, por lo que desde el colectivo romano, junto con la Federación, seguiremos trabajando y luchando para que, en un futuro, pueda volver a celebrarse allí, siempre con las garantías necesarias para preservar la seguridad y el buen estado del campo».

Nos centramos en el ‘Annus XXXVI’, ¿qué novedades presenta el programa que han elaborado?: «Este año nos hemos centrado en consolidar los actos, especialmente a través de la actualización de los guiones, siendo los ‘Comicios centuriados’ donde más se apreciará, obra en la que el año pasado estrenamos un guión que ahora hemos trabajado en perfeccionarlo, lo que hará que el acto gane protagonismo. Cabe destacar que se trata del único acto en el que Emilia Paula ofrece un monólogo de gran calidad, lo que lo convierte en muy especial. Por su parte, el ‘Circo Máximo’ es un espectáculo con un enorme potencial y, precisamente por ello, cada año asumimos el reto de reinventarlo para sorprender y cautivar a todo el público».

Javier Isbert fue ‘poseído’ por estas fiestas hace 33 años, cuando, tras ser espectador de las primeras ediciones, «sentí una conexión especial, pues había un ambiente distinto y una energía que me atrapó. Con el tiempo, esas sensaciones evolucionaron hacia el compromiso y en una pasión que hoy sigue tan viva como entonces».

Para terminar, el máximo senador del organigrama romano festero quiere expresar su más sincero agradecimiento al «magnífico equipo que me ha acompañado en la junta directiva durante seis años trabajando de manera desinteresada en una etapa muy intensa y a la que no le han faltado momentos difíciles, pero que también ha ofrecido muchas alegrías», remarca, extendiendo su gratitud a todos los presidentes de las legiones, a sus ‘manos derechas’, los vicepresidentes Alfonso Martínez y Joaquín García ( «Por su apoyo, entrega y lealtad, siendo fundamentales») y a su familia, su esposa (María José) y sus hijas (Nuria y Patricia), además de Pablo, «a quien considero como un hijo», y a su madre. «Ellos han sido quienes realmente han vivido y sufrido conmigo esta apasionante ‘locura’, mi auténtico motor en la responsabilidad de presidir el Senado Romano de las que, sin duda, son las mejores fiestas del mundo».