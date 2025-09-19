Nombres propios de ‘Annus XXXVI’ de Carthagineses y Romanos

La nueva junta directiva de la Federación de Tropas y Legiones que encabeza Eduardo Conesa ha incorporado este año para los actos del encendido y el apagado del fuego sagrado, el pregón y la gran batalla al actor, cantante y director cartagenero Adrián Quiñones, quien, además, mantendrá esa labor con el Consejo Carthaginés en ‘Las bodas de Aníbal e Himilce’ y el ‘Oráculo de Tanit’, mientras que José Antonio Ortas sigue como director escénico de la ‘Fundación de Qart-Hadast’ y ‘El desembarco y contratación de mercenarios’.

En el bando de las ‘águilas’, La Murga Teatro se encarga de los actos infantiles del Senado, destacando el ‘Nasciturus’ con Universitas Studiosas Gens. Por su parte, Juanjo Núñez es actor y director del drama de la ‘Destrucción de Sagunto’, siendo José Luis Solano ‘Xelu’ quien dirige el desembarco romano y el acto de la victoria de Roma. Alfonso Martínez, por su parte, volverá a dirigir otro año más el espectáculo del ‘Circo Máximo’ y la teatralización de los ‘Comicios centuriados’. Magistrados de Roma y Legión IV-Quinto Trebelio se encargarán, un año más, respectivamente, de la sesión plenaria del Senado y del acto en recuerdo a los caídos.