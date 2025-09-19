Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nombres propios de ‘Annus XXXVI’ de Carthagineses y Romanos

La nueva junta directiva de la Federación de Tropas y Legiones ha incorporado este año para los actos del encendido y el apagado del fuego sagrado, el pregón y la gran batalla al actor

Carlos Illán

Pregonera: Elena Ruiz Valderas

Directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena. En las fiestas ha sido Festera Honoris Causa, Hija predilecta de la Bona Dea, Doble corona mural y Surus de honor de Tropas de Aníbal. Anuncia un pregón que brotará desde su «emoción y pasión por las fiestas, evitando un rollo histórico para sí resaltar todo el trabajo que lleva detrás y lo que han supuesto para Cartagena y el aumento de visitantes a la ciudad», indica.

Festero Honoris Causa: Eduardo Pignatelli

Presidente de la Federación del Carnaval de Cartagena. Con esta distinción, Carthagineses y Romanos rinde homenaje al esfuerzo colectivo de los carnavaleros y el vínculo que une a todas las fiestas de la ciudad para proyectar la imagen de una Cartagena viva. Forma parte de la tropa de Ilergetes de Indíbil.

Autora del cartel oficial 2025: Noelia González Sáez

Natural de Roquetas de Mar (Almería) y vecina de Murcia, presentó la que resultó obra más votada en el concurso de la imagen oficial del ‘Annus XXXVI’.

Gran dama de Carthago: Ana Campos Pagán

Tropas de Asdrúbal

Hanón el Navegante: José María Cayuela ‘Kayu’

Mercenarios Íberos

Cursus Honorum: Manuel Villar

Legión de Ara Pacis

Los que llevan la batuta

La nueva junta directiva de la Federación de Tropas y Legiones que encabeza Eduardo Conesa ha incorporado este año para los actos del encendido y el apagado del fuego sagrado, el pregón y la gran batalla al actor, cantante y director cartagenero Adrián Quiñones, quien, además, mantendrá esa labor con el Consejo Carthaginés en ‘Las bodas de Aníbal e Himilce’ y el ‘Oráculo de Tanit’, mientras que José Antonio Ortas sigue como director escénico de la ‘Fundación de Qart-Hadast’ y ‘El desembarco y contratación de mercenarios’.

En el bando de las ‘águilas’, La Murga Teatro se encarga de los actos infantiles del Senado, destacando el ‘Nasciturus’ con Universitas Studiosas Gens. Por su parte, Juanjo Núñez es actor y director del drama de la ‘Destrucción de Sagunto’, siendo José Luis Solano ‘Xelu’ quien dirige el desembarco romano y el acto de la victoria de Roma. Alfonso Martínez, por su parte, volverá a dirigir otro año más el espectáculo del ‘Circo Máximo’ y la teatralización de los ‘Comicios centuriados’. Magistrados de Roma y Legión IV-Quinto Trebelio se encargarán, un año más, respectivamente, de la sesión plenaria del Senado y del acto en recuerdo a los caídos.

José Antonio Ortas y Adrián Quiños.

José Antonio Ortas y Adrián Quiños. / Karma 21

Alfonso Martínez (izquierda) junto al presidente del Senado.

Alfonso Martínez (izquierda) junto al presidente del Senado. / Karma21

