Noelia Arroyo: "Carthagineses y Romanos es un patrimonio vivo de la ciudad"

Noelia Arroyo se apresta a vivir como primera edil de Cartagena sus quintas fiestas de Carthagineses y Romanos, de las que siempre ha proclamado que los festeros precisan sentir cerca a su ayuntamiento, con el que existe una implicación que va más allá de la aportación económica anula.

¿Podría, en líneas generales, explicarnos cómo es esa complicidad?

Es diaria y constante. El ayuntamiento no se limita a firmar un convenio económico, sino que acompaña a la Federación de Tropas y Legiones en la preparación de las fiestas desde muchos meses antes. Somos el primer aliado de los festeros, porque así lo quiere Cartagena. Ponemos a su disposición infraestructuras, reforzamos servicios, coordinamos seguridad, limpieza y accesibilidad. El esfuerzo del ayuntamiento con las fiestas es similar al que se destina a la Semana Santa, en torno a los 800.000 euros anuales, incluyendo la colaboración económica directa, el personal municipal, el acondicionamiento de espacios y las acciones de mejora. Y lo hacemos con la convicción de que estas fiestas son patrimonio común de toda la ciudad. Para nosotros es una suerte compartir trabajo con tropas y legiones y con el gran equipo que forma la directiva de la Federación.

En ese marco, hace un año lograron gestar una solución para que el campamento no tuviera que trasladarse a Mandarache y tenemos entendido que en 2026 se acometerá la transformación del actual recinto, ¿nos puede adelantar algo de ese proyecto?

Sí. Hemos acordado con la Federación de Tropas y Legiones hacer el campamento del futuro en su ubicación actual. Trabajamos en un proyecto que permitirá disponer de un campamento amplio, con infraestructuras estables y con facilidad para el montaje de los campamentos. En este momento, trabajamos para homologar los sistemas de anclaje de los campamentos para lograrlo. Y ese debe ser también un lugar para que disfruten los vecinos de la zona el resto del año y para que pueda realizarse otro tipo de actividades fuera de septiembre.

La movilidad es un tema de especial interés para su gobierno, como se ha demostrado estos años atrás en potenciar desplazamientos en transportes públicos para reducir la presencia de vehículos en la ciudad en estas fechas. ¿Va por buen camino ese objetivo y cuáles son las medidas que se establecen estos diez días al respecto?

Este año habrá dos días con transporte gratuito en las fiestas: el lunes 22, que es el ‘Día mundial sin coches’, y el viernes 26, que es fiesta local por Carthagineses y Romanos. El autobús es la mejor forma de desplazarse y los cartageneros cada vez lo aprecian más. El año pasado fue el primero en que superamos los siete millones de viajes. Hemos reforzado los autobuses urbanos y ampliado los horarios de servicio para barrios y diputaciones. Es un dispositivo que cada año ajustamos con la experiencia y que está dando resultados: más gente se mueve en transporte público y eso se traduce en más comodidad y en una ciudad más accesible para todos.

Otro capítulo apunta al turismo, pues Carthagineses y Romanos es otro de los ‘imanes’ que Cartagena tiene para atraer a visitantes de otras tierras. ¿Tienen datos sobre las personas que llegan estos días para disfrutar de las fiestas y conocer la ciudad?

Sí. Cada año los hoteles nos comunican ocupaciones muy altas, prácticamente llenos durante los días centrales, y los museos municipales baten récords de visitantes. Además, recibimos a turistas de toda España y también internacionales, que aprovechan la fiesta para conocer Cartagena. Para nosotros es un doble éxito: sumamos visitantes que disfrutan del ambiente festero y al mismo tiempo descubrimos nuestro patrimonio a nuevos públicos.

Por cierto, hay poblaciones en España cuyos residentes se quejan de exceso de visitantes, lo que es un problema que no se da en Cartagena. ¿Hay alguna característica que diferencie en positivo en este aspecto a ‘La Trimilenaria’ de otras urbes turísticas?

Cartagena ha conseguido un equilibrio que es una ventaja. Recibimos muchos visitantes, pero la ciudad no se desborda. Esto ocurre porque tenemos capacidad para acogerlos en distintos espacios: el campamento festero, el casco histórico, los museos y los barrios que participan. Además, los cartageneros se sienten parte de la fiesta y se suman a ella, lo que evita esa sensación de saturación que aparece en otros lugares. Aquí la convivencia entre vecinos y visitantes es una de las claves del éxito. Tenemos las circunstancias habitualmente asociadas a la fiesta, pero nuestra policía pone todos los medios para evitar molestias.

Nos mantenemos en el pasado que rescata el presente, pues hay trabajos en marcha de importantes yacimientos romanos, ¿cuáles son?

Estamos avanzando en un proyecto que va a cambiar muchas cosas, que es el Anfiteatro Romano. Es un gran monumento que va a convertirse en una pieza fundamental de la oferta turística de Cartagena. Y también tenemos la suerte de avanzar en el proyecto que supondrá la excavación del pórtico del Teatro Romano. Acabamos de poner iluminación monumental al Parque Arqueológico de El Molinete y también trabajamos sobre patrimonio arquitectónico más reciente, como la batería de San Leandro o la casa de Isaac Peral.

Este año la arqueología también está presente en la figura de la pregonera.

Así es. Creo que los festeros han tenido el acierto de elegir una pregonera a través de la que pueden hacer un homenaje a esa generación de arqueólogos que ha trabajado con rigor para recuperar el legado histórico de Cartagena y que es un ejemplo de buen oficio en todo el mundo. Elena Ruiz, directora del Museo del Teatro Romano, trabajó junto al profesor Sebastián Ramallo, descubridor del teatro, y forma parte de ese grupo ejemplar que ha guiado la recuperación de nuestra arqueología hasta el momento en el que está. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de ellos y reconocer que sin ellos no podríamos estar orgullosos de nuestro patrimonio.

La celebración de Carthagineses y Romanos cada vez se conoce más en el exterior, pero es una misión en la que no se pueden bajar los brazos. ¿En qué línea estima que debe seguir esa promoción en los próximos ejercicios?

Carthagineses y Romanos es ya una Fiesta de Interés Turístico Internacional, pero queremos que sea también una referencia europea en recreaciones históricas. Eso se logra sumando esfuerzos entre ayuntamiento, federación, sector turístico y vecinos. Los festeros nos acompañan en todas las promociones y el efecto de las fiestas llega todos los años a toda España mediante campañas en las que sumamos fiesta y patrimonio.

Un deseo de los festejadores es que más cartageneros se vistan estos días de época aunque no pertenezcan a tropa o legión alguna y también les gustaría ver al personal de hostelería ataviados de epoca. ¿Con qué palabras trataría de convencer a alguien en ese reto?

Les diría que no hay mejor manera de vivir Carthagineses y Romanos que ponerse en la piel de sus protagonistas. Además, tiene premio: las personas vestidas de época pueden entrar gratis a nuestros museos durante las fiestas. Vestirse, aunque sea un día, permite sentir la fiesta de una forma distinta, más intensa. Es un gesto sencillo que ayuda a que Cartagena entera se transforme y que los visitantes se sientan dentro de la historia. Además, para la hostelería es una oportunidad de sorprender y atraer clientes con un detalle que transmite orgullo de ciudad. Animaría a todos a probarlo: verán cómo se disfruta la fiesta de otra manera.