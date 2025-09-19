Honores de Capadocia en Carthagineses y Romanos

Después de los personajes principales, en las históricas fiestas destacan Asdrúbal Janto, el fundador de Qart-Hadast (’Nueva Carthago’), y Magón Giscón, el defensor de la plaza en el asalto romano. En el papel del primero de ellos se da una curiosa circunstancia, pues en este ejercicio será representado en el acto de la fundación de la ciudad del sábado por Álvaro Valdesueiro, como componente de Tropas de Asdrúbal, dándose la circunstancia de que también está en la tropa de Caballeros e Isis de Carthago, donde es el presidente.

‘Il Bello’ o ‘El Potro de Cartago’, como era apodado quien conquistó de forma pacífica a través de alianza con sus gobernantes, para a continuación crear la ciudad y amurallarla. «Me encanta el personaje de Asdrúbal, más que Aníbal, incluso, pues fue el que fundó esta ciudad y siempre me ha atraído, por lo que además de ser presidente de una tropa estoy apuntado también en Tropas de Asdrúbal. Ahora, por fin y en el segundo intento, voy a poder representarlo», indica quien está ilusionado para su puesta de largo teatral festera este 20 de septiembre, cuando tenga lugar la representación con la base del guión que en su día creó la recordada Rosa Juaneda.