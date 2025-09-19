Honores de Capadocia en Carthagineses y Romanos
La legión de Amazonas, única formación exclusivamente femenina de las fiestas, lleva desde 2004 distinguiendo a mujeres que han dejado profunda huella en la sociedad
Carlos Illán
Amazonas de Capadocia surgió en ‘Annus II’ de fiestas (1991) con sólo mujeres y así permanece tras 35 ediciones, siendo esta su principal singularidad, lo que potencian también con el premio ‘Amazona de honor’ que otorgan desde 2004 y que tiene como objetivo ser un modesto reconocimiento a las mujeres cartageneras que las precedieron y les abrieron camino eliminando las barreras de género que la sociedad imponía, indican desde la legión. Científicas, deportistas, escritoras, educadoras, periodistas, deportistas, políticas, autodidactas, mujeres que pusieron su trabajo y tesón al servicio de una sociedad para mejorarla. «Son mujeres que no perpetuaron clichés, sino al contrario, que sirvieron de modelo para ampliar horizontes y salir fortalecidas», añaden.
Amazonas de Honor
- 2004: Pilar León de Miras, primera mujer española en conseguir la especialidad en medicina.
- 2005: Erna Pérez de Puig, maestra, escritora y biógrafa oficial de Isaac Peral.
- 2006: Chenchi Plazas Torres, cartagenera autodidacta, ha dedicado su vida a fomentar la cultura en Cartagena.
- 2007: Esperanza Pérez Pérez-Crespo, Primea mujer del mundo en terminar la ruta atlántica en solitario.
- 2008: Carmen Conde, primera mujer miembro de la RAE.
- 2009: Rosa Juaneda, maestra, fundadora y cronista oficial de la fiestas y concejal.
- 2010: María Cascales, farmacéutica y científica. Primera mujer en ingresar en la Real Academia de la Ciencias.
- 2011: Pilar Pérez Bernal, periodista, corresponsal de guerra.
- 2012: María Teresa Cervantes, profesora, escritora y poetísa implicada con los colectivos.
- 2013: Amparo Alvarez Giménez, fundadora de La casa de los niños en Madagascar y la asociación Baobab.
- 2014: Lola Fernández, profesora, historiadora y amante de la historia y la arqueología.
- 2016: Mercedes Trujillo Ponce, profesora que lucho por enseñar en las zonas marginadas de Cartagena.
- 2017: Mary Salem, poeta y activista feminista
- 2018: Mari Carmen Berrocal, arqueóloga y coordinadora municipal de Patrimonio Histórico y Arqueológico.
- 2019: Irene Pardo Sánchez, investigadora para la Universidad de Murcia en el departamento de Biología Celular, en el grupo de inmunidad, inflamación y cáncer.
- 2022: Marta Martínez Martínez, dibujante de relevante trayectoria pese a su juventud
- 2023: Anabel Díaz Calderón, directora de Uber en Europa, Asia Central y Oriente Medio.
- 2024: Mayte Mateo, jugadora natural de La Palma del equipo de fútbol sala STV Roldán, quien ha sido campeona de liga en 2018 y de Europa de clubes en 2019.
Un Asdrúbal muy caballero
Después de los personajes principales, en las históricas fiestas destacan Asdrúbal Janto, el fundador de Qart-Hadast (’Nueva Carthago’), y Magón Giscón, el defensor de la plaza en el asalto romano. En el papel del primero de ellos se da una curiosa circunstancia, pues en este ejercicio será representado en el acto de la fundación de la ciudad del sábado por Álvaro Valdesueiro, como componente de Tropas de Asdrúbal, dándose la circunstancia de que también está en la tropa de Caballeros e Isis de Carthago, donde es el presidente.
‘Il Bello’ o ‘El Potro de Cartago’, como era apodado quien conquistó de forma pacífica a través de alianza con sus gobernantes, para a continuación crear la ciudad y amurallarla. «Me encanta el personaje de Asdrúbal, más que Aníbal, incluso, pues fue el que fundó esta ciudad y siempre me ha atraído, por lo que además de ser presidente de una tropa estoy apuntado también en Tropas de Asdrúbal. Ahora, por fin y en el segundo intento, voy a poder representarlo», indica quien está ilusionado para su puesta de largo teatral festera este 20 de septiembre, cuando tenga lugar la representación con la base del guión que en su día creó la recordada Rosa Juaneda.
