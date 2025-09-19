La historiografía tradicional conoce al largo conflicto mantenido entre romanos y cartagineses durante la segunda mitad del siglo III antes de Cristo y la primera mitad del siglo II aC por el nombre de ‘Guerras Púnicas’. Este es el término sesgado, acuñado y dado con posterioridad por los vencedores a su enconado y largo enfrentamiento contra Cartago por el dominio del Mediterráneo occidental. La ciudad norteafricana no había iniciado ninguna guerra contra la ciudad del Tíber. Entre los cartagineses se conocían estos mismos enfrentamientos con el nombre de ‘Guerras Romanas’. Es evidente que tenían claro quién había iniciado el conflicto. Sólo es la victoria final la que permitió a los vencedores maquillar y acondicionar la historia a su propio beneficio.

Con ese propósito, trasladan y hacen caer siempre sobre unos cartagineses derrotados la responsabilidad del inicio de la guerra y sus tres fases álgidas, que dentro de un mismo contexto (‘Guerra de los cien años de la Antigüedad’) sostuvieron ambas ciudades-estado mediterráneas. Si analizamos de manera crítica y objetiva las fuentes clásicas a nuestro alcance, vemos que es Roma la verdadera instigadora y propulsora de la larga guerra. Pero apelando siempre a su tradicional ‘guerra justa’ (‘bellum iustum’), descarga en todo momento la responsabilidad del largo conflicto sobre sus adversarios. En este caso, los cartagineses (‘bellum Punicum’).

Como historiador creo, por tanto, que es de obligado rigor —también de justicia para la historia de una civilización mediterránea eliminada de la faz de la tierra por Roma— el que nos desmarquemos de la sesgada definición clásica de ‘Guerras Púnicas’ para referirnos al prolongado enfrentamiento entre Roma y Cartago. Buscado y promovido en todo momento por la primera. Porque, a tenor de las circunstancias, no fueron precisamente los cartagineses los instigadores del conflicto, tal como apuntan las siempre partidistas fuentes romanas. Es muy probable que —si hacemos un guiño a la ucronía — en el hipotético caso de haber salido vencedores los cartagineses, conoceríamos estos fascinantes hechos como ‘Guerras Romanas ’.

Dicho esto, pienso que, apelando al mencionado y necesario rigor histórico, no nos equivocamos si denominamos al largo conflicto mantenido por las dos potencias mediterráneas entre los años 264 y 146 a. C., con sus correspondientes periodos de entreguerras —en los que ambos contendientes seguirán luchando en otros frentes— como la ‘Guerra de los cien años de la Antigüedad’. Nuevo término que acuñamos aquí para referirnos a este centenario enfrentamiento del que en ningún momento fueron instigadores los cartagineses.

Las conocidas tradicionalmente como ‘Guerras Púnicas’ —en número de tres— no fueron más que un enfrentamiento constante y prolongado en el tiempo entre Roma, cuya pretensión siempre fue destruir —o al menos someter— a Cartago; y esta, que durante algo más de un siglo luchó sencillamente por su propia supervivencia frente al incuestionable imperialismo romano. El desarrollo —pero sobre todo el desenlace— de esta lejana guerra condicionó en cierta manera la evolución y el devenir de aquel mundo mediterráneo y, por consiguiente, del mundo occidental tal como hoy lo conocemos. El mismo Polibio de Megalópolis avala el término que aquí acuñamos:

Voy a señalar de manera breve y resumida los hechos. Los primeros, por orden, serán los ocurridos entre romanos y cartagineses en la guerra de Sicilia. Conectada con ella estará la guerra de África, y enlazada con esta última la de Amílcar en España; seguirá la que hicieron Asdrúbal y sus cartagineses. Por el mismo tiempo que estas fue la primera expedición de los romanos hacia Iliria y estas partes de Europa. Además de las dichas, pertenecen a esta época las campañas de los romanos contra los celtas de Italia. (Polibio I, 13, 2-4).

Si damos continuidad a la cronología del relato polibiano, añadiremos que las campañas de Aníbal Barca en el interior de Iberia y la posterior toma de Sagunto mientras los romanos asaltaban las costas de Iliria enlazan con las campañas del cartaginés en Italia y las consiguientes luchas en Sicilia, Cerdeña, Hispania y África. A renglón seguido, Masinisa hostigará a Cartago durante cincuenta años, mientras que Roma arremeterá al unísono contra Grecia y Macedonia. Finalmente, la nueva potencia mediterránea (Roma) eliminará a Cartago de la faz de la tierra, poniendo fin a la ‘Guerra de los cien años de la Antigüedad’. El historiador romano Cayo Veleyo Patérculo, contemporáneo de Jesús de Nazaret, también avala el título que pretendemos acuñar, cuando afirma que, «por espacio de ciento quince años continuó o se preparó entre estos pueblos la guerra, o hubo paz poco segura; y no esperó estarlo Roma, con haber ya sujetado el orbe de la tierra, mientras con el nombre quedase aun en pie Cartago […] que no dejó de ser odiada hasta que dejó de ser» (I, 12).

----------

1 Reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles, pero que no han sucedido realmente. Hipotética historia alternativa.

2 Es el término empleado por el historiador Werner Huss —creo que con acierto— para referirse a las Guerras Púnicas.

3 El término «Guerra Púnica» (bellum Punicum) proviene de la palabra latina Punici, derivada de Phoenici. Este vocablo se refiere a Cartago, ciudad de ascendencia fenicia.