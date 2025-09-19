Más allá de las fiestas de Carthagineses y Romanos

Vivir Carthagineses y Romanos no se limita a los diez días de fiestas, pues la actividad de la federación, del Senado, del Consejo y de las tropas y legiones abarca todo el año en variados frentes.

Tropas y legiones llevan a cabo entrefiestas numerosas fiestas y asambleas de afiliados, además de trabajos para preparar sus vestuarios y para conseguir fondos para las inversiones. A esta relación se suman las colaboraciones de algunos grupos participando en desfiles de algunas fiestas de pueblos cartageneros y de legiones con semanas santas de diversas localidades representando en las procesiones a los romanos, faceta que también alcanza en algunos casos a cabalgatas y belenes vivientes.

A nivel colectivo, representaciones de carthagineses y romanos no bajan los brazos en pos de difundir al mundo estas fiestas, como se refleja con la habitual presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, recibiendo con vestuario de época a cruceristas que llegan a Cartagena o, entre otras iniciativas, visitando colegios y residencias de mayores para explicar la historia púnico-romana de esta tierra y la de las fiestas.

Escena de la carrera ‘Ars Asdrubalix’ a su paso por el Molinete. / Federación de Tropas y Legiones

En esa misma línea también están la presencia en los actos de la muestra de las fallas de Valencia que en abril tuvo lugar en la trimilenaria ciudad y en agosto con los actos organizados en el puerto con motivo de la escala en Cartagena de la regata internacional ‘The Ocean Race Europe’. También se incluye la participación en la cita anual de los ‘Noche de los museos’ de Cartagena.

Exhibición de gladiadores ante el público de la ‘Ocean Race’ / Karma21

Capítulos estables organizados por la Federación de Tropas y Legiones son la ‘Semana cultural’, que este año se ha celebrado en mayo, y la carrera urbana nocturna ‘Night Run Arx Asdrubalis’, que cada año supera el millar de participantes, siendo normal agotar los dorsales.

Los beneficios de esta prueba son donados a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, dentro de un apartado de solidaridad festera que también incluye la recogida de juguetes en Navidad y la donación de sangre y médula con la denominada ‘Batalla por la vida’ que ha alcanzado XIX ediciones.

En el desfile de la cabalgata de Reyes Magos de Los Dolores / Karma21

La lista es más amplia, pues también está el proyecto ‘Aníbal en Europa’ que abarca a decenas de colegios, el brindis navideño, la participación en las ‘Cruces de mayo’, la presentación del cartel festero, la gran convivencia de los grupos en las ‘ruinas’ del campamento a finales de la primavera, los ensayos de los actos oficiales de las fiestas y, entre otras actividades, el montaje que tropas y legiones llevan a cabo de sus recintos de campamento cada año, una ardua labor que inician a finales de agosto, pero que también se convierte en una estupenda convivencia de los festejadores.

El deporte, además de la carrera antes mencionada, también figura en la agenda festera de cada año, siendo novedad este año que los torneos de fútbol sala y fútbol-7 han entrado en las competiciones amparadas por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, mientras que en bolos cartageneros se ha firmado un convenio de colaboración con la federación para potenciar la práctica de esta autóctona modalidad deportiva.