Sólo Escipión mantiene el rostro

José María Barcelona, quien encarna al conquistador romano, es el único que repite en el papel entre los principales personajes de Consejo y Senado, mientras que Isabel Solano se estrena como su ficticia esposa Emilia Paula, siendo también debutantes Ángel Celdrán y Jenifer Villaba encarnando a Aníbal e Himilce, respectivamente.

Carthagineses y Romanos vive un año anómalo en cuanto a sus personajes principales, pues lo normal es que cada dos años se vayan alternando en el estreno las parejas púnica y romana. Sin embargo, tras decidir María Sabater renunciar al personaje de Emilia Paula que encarnó en 2024, fue elegida María Isabel Solano Sanz como nuevo rostro de la esposa de Escipión. Por su parte, en los carthagineses, Aníbal y Escipión de 2025 y 2026 fueron elegidos en diciembre. Así, habrá tres debutantes, lo que es muy posible que no se haya producido en las históricas fiestas desde sus primeros años, cuando los personajes eran Aníbal, Escipión, Himilce y la Gran Dama de Roma, personaje que más tarde fue reemplazado por Emilia Paula. Hace unas décadas hubo un relevo del personaje de Aníbal, pero lo volvió a interpretar un festero que lo había hecho antes (Candelario Cerezuela).

José María Barcelona es el veterano de este cuarteto. El primer Escipión surgido de la legión Pueblo de Carthagonova fue en 2024, con 26 años de edad, el más joven de la historia festera en encarnar al conquistador romano, papel en el que lució pese a los nervios del estreno, «me dicen que el segundo año, como es el de despedida y ya has superado el debut, es para disfrutar, pero siento que también lleva una responsabilidad en la que no quiero fallar», indica a esta redacción.

El festero que encarna al general de ‘las águilas’ ha tenido domicilios en las barriadas de José María de Lapuerta y el Ensanche-Almarjal, siendo hace siete fiestas cuando se adentró en Carthagineses y Romanos con Pueblo de Carthagonova. Legión fundada en 2015. «Desde fuera de las fiestas, me daban envidia los actos y la convivencia de los festeros. Un año, un conocido de Pueblo de Massalia me propuso entrar y la experiencia fue chulísima, genial, y, desde luego, no me arrepiento nada», recuerda quien aclara que las fiestas son muy diferentes «si se viven desde fuera o desde dentro; no se parecen en nada». Después subió de nivel queriendo ser Escipión. «A todos los festeros que llevan, al menos tres o cuatro años en las fiestas, les hace ilusión el personaje y yo di el paso tirado por María Sabater. Las oportunidades hay que aprovecharlas y si no lo hago, lo mismo luego hubiese tenido que arrepentirme, a diferencia de haberlo hecho y vivir esta experiencia única», concluye.

Su pareja este 2025 es María Isabel Solano Sanz, una chica de 27 años de Canteras que lleva 6 fiestas con Legio II Navalis, donde el pasado año fue la alada diosa Victoria. La relación con Chema no es de pareja, sino de una amistad surgida tiempo atrás, con lo que ambos están convencidos de que esa afinidad les ayudará a dar la talla exigida. Ella, además, tiene experiencia teatral desde su etapa en el instituto de Elcano, lo que es importante para su papel en ‘Los comicios centuriados’. «Estoy con muy buen ánimo y mucha ilusión por esta oportunidad que se me ha presentado, aunque sólo sea para un año, además de contar con la gran ayuda que tiene Chema en su año de rodaje», indica quien trabaja como educadora social en Cáritas. Un aspecto llamativo ha sido que ha formado un equipo ‘Bona Dea’ de apoyo integrado por 45 mujeres. «He ofrecido formar parte de este grupo a todos los personajes femeninos de las legiones y está toda la que ha querido», explica, además de resaltar que está «conociendo mujeres que me están aportando grandes cosas, las cuales no tendría si no fuera por Emilia Paula», añade, además de recalcar que, por ahora, no piensa en si se volverá a presentarse en el futuro, «sino en disfrutar en el presente».

Cambiamos de bando. Ángel Celdrán Agüera y Jenifer Villalba, integrantes de Tropas de Asdrúbal, son los nuevos protagonistas púnicos. Él, quien lleva en las fiestas desde 2018, fue el estratega Asdrúbal Barca en 2023 y 2024, pasando en el presente a encarnar a quien lo sucedió al mando de Qart-Hadast, Aníbal Barca. «Realmente no fue un personaje que busqué, pero sí para el que sentí un apoyo inmenso que llevó a presentarme como candidato, apunta para quien siente estos festejos y lo que representan «más desde la dedicación y la pasión que de la responsabilidad», expone este joven vecino de Los Barreros.

Jenifer Villaba, por su parte, es de Barrio Peral. Ella representará a la princesa íbera que contrajo matrimonio en esta tierra con Aníbal. «Estoy con muchísima ilusión pues me llevó a querer representar al personaje el cariño que tengo a estas fiestas», manifiesta quien se adentró en territorio festero en 2016 y que ha encarnado a la princesa Titayu durante dos años dentro de su tropa. Está convencida de que no le podrán los nervios cuando esta noche llegue el inicio del ‘Annus XXXVI’, pues ha estado disfrutando estos meses atrás de esta experiencia. «¡Somos carthagineses, somos uno!».

Todos se sienten muy arropados por el mundo festero y están a tope de ilusión por la experiencia.