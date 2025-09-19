Los ejércitos de Carthagineses y Romanos
Más de seis mil festeros se distribuyen en 25 tropas y 25 legiones
Carlos Illán
El gran poder de estas fiestas está realmente en la elevada cifra conseguida de cartageneros que se visten de época para revivir el pasado de esta tierra. Los más de seis mil festeros se reparten en 25 tropas y 25 legiones que recuerdan la vida militar y civil de Qart-Hadast y de Carthago Nova, además de otros pueblos íberos y de las diferentes etapas de la estancia romana de varios siglos. El grupo púnico más numeroso es Mercenarios Íberos, con 260 componentes, seguido por Mercenarios Celtas, Honderos Baleares y Tropas de Aníbal, mientras que en el bando romano esa clasificación la encabeza Universitas Studiosas Gens seguida por Fuerzas de Choque Extraordinarii, Legión de Sagunto, Cayo Lelio y Amazonas. Destacar que las portadas de sus campamentos y el vestuario y armamento que lucen han superado el control por el rigor histórico de una comisión creada a tal efecto en las fiestas.
Tropas Carthaginesas
- Quart-Hadast (1990)
- Guerreros de Uxama (1990)
- Tropas de Aníbal (1990)
- Caballeros e Isis de Carthago (1990)
- Mastienos (1990)
- Tropas de Asdrúbal (1990)
- Caballería Númida-Príncipes de Mastia (1990)
- Conquistadores de Iberia y Fundadores Bárcidas (1990)
- Cinco Colinas (1990)
- Tropas de Baal-Hammón (1991)
- Tropas de Magón (1991)
- Tropas de Adherbal (1991)
- Tropas de Himilcón (1991)
- Navegantes de Bomílcar (1991)
- Honderos Baleares (1992)
- Ilergetes de Indíbil (1992)
- Mercenarios Celtas (1992)
- Tropas de Tiro (1992)
- Mercenarios de Lobetania (1992)
- Mercenarios Iberos (1992)
- Reino de Tartessos (1992)
- Guardia de Tanit (1992)
- Lanceros Hoplitas Libios (1993)
- Caballería Lusitana (2014)
- Mercaderes de Abdera (2016)
Legiones Romanas
- Magistrados de Roma (1990)
- Legión de Escipión (1990)
- Collegium Consulum–Edetanos (1990)
- Guardia Pretoriana (1990)
- Legión Cayo Lelio (1990)
- Nova Carthago Spartaria (1990)
- Legio IV-Quinto Trebelio (1991) Indiketes
- Amazonas de Capadocia (1991)
- Ara Pacis (1991)
- Adoradores de Venus y Dioses del Olimpo (1992)
- Fuerzas de Choque Extraordinarii (1992)
- Marte y Minerva (1992)
- Legión de Sagunto (1992)
- Pueblo de Massalia (1992)
- Universitas Studiosas Gens (1992)
- Rehenes de Carthago (1992)
- Legio Vernacula (1993)
- Gens Numisius (1993)
- Triunviros de Cartagonova (1993)
- Legio II Navalis-Sexto Digicio (1994)
- Vigiles de Carthagonova (1994)
- Legio XV Harpastum (2013)
- Legio Tercia (2013)
- Infantería Auxilir Hispana (2014)
- Pueblo de Carthagonova (2016)
