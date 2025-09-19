Los ejércitos de Carthagineses y Romanos

El gran poder de estas fiestas está realmente en la elevada cifra conseguida de cartageneros que se visten de época para revivir el pasado de esta tierra. Los más de seis mil festeros se reparten en 25 tropas y 25 legiones que recuerdan la vida militar y civil de Qart-Hadast y de Carthago Nova, además de otros pueblos íberos y de las diferentes etapas de la estancia romana de varios siglos. El grupo púnico más numeroso es Mercenarios Íberos, con 260 componentes, seguido por Mercenarios Celtas, Honderos Baleares y Tropas de Aníbal, mientras que en el bando romano esa clasificación la encabeza Universitas Studiosas Gens seguida por Fuerzas de Choque Extraordinarii, Legión de Sagunto, Cayo Lelio y Amazonas. Destacar que las portadas de sus campamentos y el vestuario y armamento que lucen han superado el control por el rigor histórico de una comisión creada a tal efecto en las fiestas.

Tropas de Asdrúbal, integrada por 92 adultos y 20 menores, es este año la escolta de los personajes de Aníbal e Himilce / Karma21

