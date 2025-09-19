Un centenar de efectivos velarán por la seguridad de Carthagineses y Romanos a diario

El plan municipal para las Fiestas de Carthagineses y Romanos incluye medidas en infraestructuras, accesibilidad, seguridad, transporte y embellecimiento urbano. El objetivo es que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de la celebración en las mejores condiciones posibles. En palabras de la alcaldesa, Noelia Arroyo, «Cartagena está preparada para acoger sus fiestas internacionales, que junto a nuestra Semana Santa, son un orgullo porque representan nuestra historia y tradición».

En el tradicional encuentro que la Federación de Tropas y Legiones convoca en los días previos al inicio de las fiestas, con la posterior visita al campamento, la alcaldesa se refirió al esfuerzo que realizan desde mediados de agosto los festeros, que son, dijo, «la prioridad», ya que «tienen que contar con un recinto apropiado, pero queremos un proyecto de campamento que sea compatible con otros usos».

Así, Arroyo adelantó que el nuevo recinto festero, cuyo proyecto diseñarán conjuntamente las áreas de Infraestructuras y Festejos con la Federación de Tropas y Legiones, se incorporará en las cuentas municipales de 2026.

La regidora explicó que los trabajos municipales para preparar el campamento incluyeron poda, siega y limpieza del recinto, la instalación de cuadros eléctricos y focos de refuerzo, la revisión de líneas eléctricas para las 50 casetas y el repintado de viales de acceso, además del acondicionamiento del recinto ferial. Durante las fiestas, equipos de guardia atenderán cualquier incidencia de electricidad, agua o saneamiento.

Entre las novedades más significativas de este año figuran las mejoras en accesibilidad universal, como la incorporación de lengua de signos en los principales actos, señalización cognitiva y códigos Navilens en todas las casetas del campamento, un baño adaptado con entrada privada y camilla-cambiador, zonas reservadas en conciertos y desfiles, así como dos horas sin ruido en la feria y tramos de desfiles sin sonido para personas con espectro autista.

La alcadesa, Noelia Arroyo, durante su encuentro con los festeros, ayer. | A.C.

La seguridad contará con un dispositivo de más de un centenar de efectivos diarios, entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil, reforzado este año con un Punto Azul para menores, un Punto Violeta para denuncias de agresiones sexuales, un punto de prevención de adicciones y un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en el campamento.

En cuanto al transporte urbano, entre el 19 y el 28 de septiembre será gratuito para quienes acudan vestidos de festeros, y también para todos los usuarios el 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coches, y el 26 de septiembre, festivo local. Además, se han ampliado frecuencias y se han reforzado los servicios nocturnos especiales desde la Alameda de San Antón.

La ciudad también lucirá un aspecto renovado con un jardín romano en Héroes de Cavite, una gran catapulta floral en la Plaza de España y la plantación de 13.000 flores y plantas en distintos jardines. «Este año, por primera vez, Cartagena se embellece de manera singular para estar a la altura de unas fiestas que ya forman parte de nuestra identidad colectiva y que son un escaparate cultural y turístico de primer nivel», subrayó la alcaldesa.

El programa festivo se completará con actividades culturales, deportivas y gastronómicas, además de la tradicional campaña de donación de sangre. Los festeros tendrán entrada gratuita a los museos y monumentos de Cartagena Puerto de Culturas, reforzando así la conexión entre fiesta, historia y patrimonio.

La regidora señaló, por último, que el esfuerzo económico del Ayuntamiento con las fiestas de Carthagineses y Romanos es similar al que se destina a la Semana Santa, en torno a los 800.000 euros anuales, en los que se incluyen la colaboración económica directa, el personal municipal, el acondicionamiento de espacios y las acciones de mejora.

Pregón y Pasacalles como pistoletazo de salida

Las Fiestas de Carthagineses y Romanos, de Interés Turístico Internacional, darán inicio hoy con el Encendido del Fuego Sagrado, a las 20.20 horas, desde el Molinete, el pregón que ofrecerá la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, a las 21.30 en la plaza del Ayuntamiento, y el posterior Pasacalles que partirá desde el Palacio Consistorial hasta el campamento festero, donde se realizará la inauguración oficial de las fiestas.

Ya durante el fin de semana tendrán lugar las dos primeras representacisones de las fiestas. Así, el sábado se representará la Fundación de Qart-hadast, a las 20.30 horas, desde la explanada del Puerto, y el domingo, la Destrucción de Sagunto, a las 20.15 horas, también desde la explanada del Puerto.