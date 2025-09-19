"Carthagineses y Romanos tiene que ser bandera de todos los cartageneros"

Eduardo José Conesa de Gracia recogió en la noche del 5 de diciembre de 2024, tras ganar las elecciones en las urnas, el testigo que dejaba José Antonio Meca como presidente de la Federación de Tropas y Legiones, en la que el nuevo mandatario había ocupado la vicepresidencia en los últimos años. A partir de ese momento comenzó a trabajar para aportar novedades a las fiestas (»Aunque siempre manteniendo sus cimientos», matiza) en pos de que sigan creciendo, para lo que cuenta con un equipo «cargado de ilusión, capacidad de esfuerzo y amor por estas fiestas», que no sabe rendirse, como el propio Conesa demostró hace unos años cuando fue una de las dos personas que quedaron del Reino de Tartesos, logrando evitar la desaparición de la tropa y que comenzase un sólido resurgimiento.

De sus primeros diez meses en el cargo destaca las muchas horas de trabajo, que se han buscado nuevos patrocinadores, que se han estrechado lazos y que se ha escuchado a los festeros, «miramos con satisfacción el pasado y con ilusión el futuro porque lo mejor está por venir», remarcando que la unidad «nos hace fuertes» y que con ganas e ilusión «se pueden hacer crecer unas fiestas que están a un nivel estratosférico y a las que desde otros lugares se ven como ‘la madre’ o con envidia, pues se valoran más fuera que aquí», apunta.

Toda esa labor desemboca en una XXXVI edición con muchas novedades en capítulos como la seguridad, la transmisión en directo de los actos oficiales por internet (»para llegar mejor a los hogares de todos»), el estreno de una app que espera que sea guía de los visitantes y que también permitirá conocer los actos internos de los grupos en el campamento (son de libre acceso), más medidas para potenciar la inclusión, los nuevos guiones de los actos que organiza la federación, reforzar la actividad diurna del campamento, etc.

Eduardo Conesa proclama que cada año «demostramos que tenemos las mejores fiestas del Mediterráneo», pero tiene la ‘espinita clavada’ de que le gustaría todavía una mayor participación ciudadana (»Hay que apostar por lo nuestro en lugar de ser detractores»), por lo que sale al paso de quienes mantienen críticas como los elevados precios hosteleros en el campamento, «cuando no es cierto, fue algo que sucedió hace muchos años y que muchos, sin haber ido después a la gran aldea, siguen diciéndolo», dice, apuntando que todas las cantinas deben tener los precios expuestos y que si no lo hacen «se les puede denunciar. En el campamento se puede cenar por poco dinero», indica, poniendo énfasis en que el recinto es un lugar para el disfrute «de todas las edades y no sólo para las copas de madrugada».

Le gustaría que más cartageneros se vistieran de época aunque no se alisten en alguna tropa o legión. «A muchos les cuesta dar el paso y cuando lo hacen te dicen que es la hostia, pues se vive esta fiesta mucho mejor», afirma, informando que en Federación se venden túnicas por 25 ó 30 euros. «Invito a los que no nos conozcan que se acerquen y vean todo lo que se ofrece, pues Carthagineses y Romanos tiene que ser bandera de todos los cartageneros».

Conesa también destaca el esfuerzo económico y físico que los grupos festeros hacen en sus vestuarios y recintos, que la ocupación hotelera vuelva a estar estos días al cien por cien y el acicate que supuso estas fiestas «para despertar el gusanillo de conocer nuestro pasado, siendo muy importante en la apuesta de Cartagena por recuperar un patrimonio que ha traído mucho turismo».