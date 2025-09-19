Los actos que no te puedes perder de Carthagineses y Romanos 2025

El fuego sagrado es un símbolo de conexión de Carthagineses y Romanos con otros pueblos. En las ediciones anteriores ha salido de Los Alcázares, Portmán y ha recorrido parte de Andalucía, para en este ‘Annus XXXVI’ ser Caravaca el punto de partida, con una primera etapa el miércoles con final en Mula, una segunda el viernes hasta la ciudad de Murcia y la tercera que llega hoy a Cartagena, donde se llevará a cabo el encendido del pebetero en lo alto del cerro del Molinete tras cruzar la llama el casco histórico, siendo novedad que el acto se reduce este año al no hacer escalas en el altar del Barrio del Foro Romano ni en el Teatro Romano.

Después, el epicentro estará en la plaza del Ayuntamiento, pero no será el primer anuncio del inicio, pues por la mañana ha tenido lugar el pregonillo que protagonizan festejadores de ambos bandos por la ciudad, siendo una iniciativa que se implantó desde el inicio de las fiestas.

La noche, con el Palacio Consistorial como marco, es para el pregón que ofrecerá Elena Ruiz Valderas, la distinción al presidente del Carnaval y para escuchar el combate dialéctico entre Aníbal y Escipión, además de sus esposas, junto a sus arengas a sus tropas y legiones. A su conclusión, pasacalles hasta el campamento, que será inaugurado, estando previsto que ese momento llegue antes que en ediciones anteriores.

Fundación de Qart Hadast, en 2024. / Loyola Pérez de Villegas

SÁBADO 20

La actividad se centra durante la tarde en la explanada del puerto, abriendo un acto teatral infantil para después tener lugar, bajo la dirección de José Antonio Ortas, la representación de cómo Asdrúbal Janto ‘El Bello’ conquistó Mastia de forma pacífica a través de un pacto, siendo el inicio de su conversión en Qart-Hadast (Nueva Cartago). La bandera carthaginesa será izada y todos los festeros iniciarán una marcha hacia la gran aldea, que esta noche tendrá una de sus mayores afluencias de visitantes.

Pero hay más, pues la XII Bici romana recorrerá la ciudad por la mañana, se disputará el VII trofeo de rugby masculino por la tarde y comienza en la noche el festival musical de Carthagineses y Romanos con Estrella de Levante en el escenario de La Rambla.

DOMINGO 21

Día romano con protagonismo para los niños por la mañana con un acto infantil en la plaza del Ayuntamiento y posterior ‘Nasciturus’, en el que los pequeños serán bautizados tal como se hacía en época romana, recibiendo la ‘bulla’. A partir de las siete de la tarde comienza la teatral recuperación de capítulos del pasado, siendo el primero ‘Comicios centuriados’, en el que un joven Escipión convence a su esposa, a los militares y a los senadores para liderar el ataque contra Cartago en Iberia. Después, Sagunto será destruido en el acto más dramático de las fiestas, decidiendo sus moradores suicidarse antes de caer en manos de Aníbal, quien asediaba al pueblo desde hacía meses. Cerrará la actividad junto al mar la sesión del Senado en la que se declara la guerra a los cartagineses, pero que llena aforo cada año por su ‘bordesico’ contenido, en el que se ‘despelleja’ a políticos y famosos con las palabras que lanzan los senadores en sus debates. El epílogo al primer fin de semana tendrá lugar otra vez en el campamento, que en esta jornada incluye, entre otros actos, la entrega de premios de las competiciones deportivas que los festeros han celebrado en el último año.

LUNES 22

Día carthaginés. A las nueve de la noche comenzará en el puerto la puesta en escena de ‘Las bodas de Aníbal e Himilce’, que relata cómo brota el amor en lo que iba a ser sólo un matrimonio de estado entre el joven estratega púnico y la princesa íbera de Cástulo. La ‘noche del amor’ continuará en el campamento con numerosas bodas al estilo púnico que se llevarán a cabo en los recintos de las tropas carthaginesas, iniciativa que hace muchos años inició Caballeros e Isis de Carthago, mientras que Honderos Baleares plantaron en este siglo también la opción del divorcio.

MARTES 23

Himilce preguntará a la diosa Tanit por el destino de su esposo, Aníbal, y de la ciudad de Qart-Hadast. Aquel capítulo que pudo suceder será la base de la representación que tendrá lugar esa noche en el elevado auditorio del Parque de Torres.

MIÉRCOLES 24

La ruta motera ‘Centímetros púnicos’ llega por la mañana a su cuarta edición, mientras que en la tarde abre sus puertas el Mercado de época en el parque Antonio Vallejo, junto al campamento. Por la noche llega el Circo Romano, que fue recuperado por el Senado el pasado año y que repite presencia en la explanada del Batel, esta vez con espacio escénico de 80x60 metros (4.800 m2), alrededor del cual se instalarán unas gradas con capacidad para 5.000 personas, al igual que dos días más tarde con la batalla. Alfonso Martínez repite como director y se asegura por parte de los organizadores que se mejorarán los accesos para evitar los problemas del pasado año. Después, las legiones obsequiarán a los visitantes de la calle romana de la gran aldea con viandas gratuitas en el festín del ‘Feriae Latino’ que representa la despedida de Emilia Paula a su esposo (Escipión) antes de abandonar Roma con destino a Qart-Hadast.

La Gran Batalla de Carthagineses y Romanos, en Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

JUEVES 25

Cuando sólo se lleve una hora de este día, en el campamento tendrá lugar el ‘Cónclave de Iberia’ en la calle carthaginesa y que se estrenó (con mucho retraso) en 2024. Este día es no hábil en el mundo escolar, lo que propicia actividades dirigidas a los chavales, como el desfile matinal infantil por la ciudad y la posterior batalla en el puerto. Los mayores púnicos, por su parte, representarán por la tarde-noche la llegada de la armada carthaginesa, la negociación con Aníbal para sumarse a su ejército y los pactos del estratega con los pueblos íberos, dentro del acto de la ‘Contratación de mercenarios’, con dirección de José Antonio Ortas. Después será el inicio del desfile que representa la salida de Aníbal hacia la mítica campaña que protagonizó cruzando Los Pirineos y Los Alpes en su camino hacia Roma. Para cuando vaya a cambiar el día llegará el ‘Designio de los dioses’, una invocación para que la diosa Bellona vaticinará a los ‘extraordinarii’ de Fuerzas de Choque su destino en la gran batalla para tomar Qart-Hadast. Esos conjuros también se celebrarán durante la madrugada en varios recintos del interior de la gran aldea.

VIERNES 26

Festividad local en Cartagena, que también trae la oportunidad de visitar los museos y yacimientos de la ciudad de forma gratuita. En el mundo festero, por su parte, es día de batallas. La marítima tendrá lugar por la mañana en aguas de la dársena entre dos embarcaciones, una de cada bando. La otra será en la pradera del Batel para recordar cómo los romanos arrebataron Qart-Hadast a los cartagineses. Cientos de festeros protagonizarán esa puesta en escena, que este año se concentra en un espacio de 480 metros cuadrados y que tiene novedades tras la incorporación de Adrián Quiñones para llevar la batuta de dirección. Tras la rendición de Magón Giscón ante Escipión, se llevarán a cabo la liberación de rehenes, la entrega de las dos coronas murales (una a Quinto Trebelio y otra a Sexto Digicio), la proclamación de la Ley Romana y el desfile de la victoria hacia el campamento, donde nuevamente será masiva la presencia de gente, ampliando la oferta esta vez con ‘Los40 Sessions’, una cita musical formato dj a celebrar junto a la entrada.

SÁBADO 27

Toca lucirse y así harán tropas y legiones en el macrodesfile que cruzará ‘La Trimilenaria’ por la tarde-noche con miles de festeros de ambos bandos luciendo sus mejores galas en una marcha aderezada por especialistas y otros alicientes. Antes, por la mañana, el monumento funerario de Torreciega acogerá el acto que la Legión IV organiza en recuerdo a los fallecidos en combate, que en realidad se dirige a los festeros que nos han dejado en el último año. La noche es, como es obvio, para el campamento, donde esta vez el complemento musical es el concierto ‘Somos de aquí’ con grupos locales. También está la opción de la segunda ornada de ‘Fest CyR 2025’ junto al centro comercial La Rambla.

DOMINGO 28

Llega el final y por eso muchos grupos pasan la jornada en convivencia en sus recintos de campamento para despedir juntos otro año festero. Así estarán hasta que llegue la noche, en la que, después de celebrar la novena edición de la ‘Batalla cultural’, se llevará a cabo el apagado del fuego sagrado y el canto colectivo del himno de Cartagena, poniendo el broche un espectacular castillo de fuegos de artificio sufragado por El Corte Inglés.