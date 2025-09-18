Proyecto
El Nuevo Teatro Circo de Cartagena afronta una reforma de 9 millones tras su adjudicación
L. O.
El Ayuntamiento de Cartagena adjudicó la redacción del proyecto y la dirección de las obras de reforma del Nuevo Teatro Circo después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) haya desestimado el recurso interpuesto contra la exclusión de uno de los licitadores, según informó la alcaldesa, Noelia arroyo.
De esta forma, el Consistorio puede continuar con el procedimiento y aceptar la oferta de la UTE Pitarch-Meii-Socotec, que presentó un presupuesto de 416.956 euros . El contrato incluye cinco meses para la redacción del proyecto y 36 meses para la dirección de obra. La reforma supondrá una rehabilitación integral de la caja escénica, mejoras en accesibilidad y seguridad, la renovación de camerinos y la transformación del vestíbulo en un espacio multifuncional. También se prevé la instalación de sistemas móviles que permitan modular el patio de butacas y adaptar el recinto a diferentes tipos de espectáculos. El coste estimado de las obras de ejecución será de 9 millones de euros y el plazo previsto para acometerlas es de tres años.
- Castejón pone punto final a su carrera política y abandona el Ayuntamiento de Cartagena
- El Ministerio crea nuevas plazas de funcionario para el CAED del Naval en Cartagena
- Denuncian la llegada a Cartagena de un buque de Israel que carga ácido fosfórico
- El Fuego Sagrado de Carthagineses y Romanos parte este año desde Caravaca de la Cruz
- La tienda de moda Koker desembarca en Cartagena con Lydia Lozano como embajadora de la marca
- El transporte público en Cartagena será gratuito los días 22 y 26 de septiembre
- Tres informes técnicos aseguran que no hay 'riesgo ambiental' en El Lirio
- Estas son las zonas por donde queda prohibido circular durante Carthagineses y Romanos