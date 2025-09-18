Fiestas
La llama sigue su camino de fuego y ya está en Murcia
L.O.
Carthagineses y Romanos marchan con la llama que enciende la gran fiesta del Mediterráneo, que se desarrolla en Cartagena del 19 al 28 de septiembre. Los festeros iniciaron el camino del fuego este martes en Caravaca de la Cruz. El fuego es portado desde esta por marchadores hasta Cartagena. Lo llevan hasta la ciudad medio centenar de atletas, que recorrerán con la antorcha unos 142 kilómetros a pie en tres etapas. La primera concluyó este martes en Mula. La segunda, que partió ayer, va desde Mula a Murcia. Y la última une a Murcia con Cartagena.
