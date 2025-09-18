Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas

La llama sigue su camino de fuego y ya está en Murcia

La llama, en Murcia

La llama, en Murcia

L.O.

Carthagineses y Romanos marchan con la llama que enciende la gran fiesta del Mediterráneo, que se desarrolla en Cartagena del 19 al 28 de septiembre. Los festeros iniciaron el camino del fuego este martes en Caravaca de la Cruz. El fuego es portado desde esta por marchadores hasta Cartagena. Lo llevan hasta la ciudad medio centenar de atletas, que recorrerán con la antorcha unos 142 kilómetros a pie en tres etapas. La primera concluyó este martes en Mula. La segunda, que partió ayer, va desde Mula a Murcia. Y la última une a Murcia con Cartagena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents