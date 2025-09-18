El Fuego Sagrado llega este viernes a Cartagena tras pasar por varios municipios de la Región

El Fuego Sagrado de Carthagineses y Romanos llegará este viernes a Cartagena tras pasar por Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Mula, Murcia, Campos del Río, Alguazas y Molina de Segura.

La cuarta edición del 'Iter Ignis' arrancó su periplo este martes en la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca de la Cruz, en el marco de un acto que puso de relieve la importancia de renovar los lazos entre los municipios y realzar la importancia del patrimonio histórico y festivo de la Región.

Más de 50 deportistas participan en este recorrido que transporta el fuego sagrado, que llegó este miércoles a la plaza del Cardenal Belluga de Murcia en presencia del teniente alcalde, Diego Ortega, la edil de Festejos, Francisca Martínez, y los concejales murcianos de Cultura y Deporte, Diego Avilés y Miguel Ángel Noguera, respectivamente.

Está previsto que el fuego sagrado llegue este viernes a Cartagena, donde a las 20.20 horas comenzará, en el parque arqueológico del Molinete, el encendido del Fuego Sagrado, para después dar paso al pregón en la plaza del Ayuntamiento y la inauguración del campamento festero.

La fiesta de Carthagineses y Romanos se desarrollará en Cartagena del 19 al 28 de septiembre.