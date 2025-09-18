Consulta el programa completo de actividades de Carthagineses y Romanos 2025

Durante las Fiestas Carthagineses y Romanos, la Federación de Tropas y Legiones, en conjunto con el Senado Romano, el Consejo Carthaginés y todos los grupos festeros, realizan más de un centenar de actos de diferentes tamaños y en un sinfín de ubicaciones. Pero solo unos cuantos de ellos son los que consideramos como Actos Oficiales o Principales en los que la inversión en recursos ya sean técnicos y/o humanos no tiene parangón.

De este modo, cada día, está diseñado para que al menos un acto importante cuente la historia y hechos sucedidos en Cartagena durante la Segunda Guerra Púnica. Desde el Pregón del primer día, hasta el Apagado del último, Cartagena consigue recordar su pasado, el turista conoce nuestra historia y los festeros enfundados en sus trajes de época consiguen de alguna manera especial ser parte de esta historia viva.

Cartel de Carthagineses y Romanos / L.O.

Actos oficiales de la Federación de Tropas y Legiones, del Consejo Carthaginés y del Senado Romano

VIERNES 19

11 horas. Pregonillo. Casco histórico de Cartagena

20.20 h. Encendido del fuego sagrado. Molinete

21.30 h. Pregón de las XXXVI Fiestas de Carthagineses y Romano y entrega de la distinción ‘Festero Honoris Causa’. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento). Pasacalles tras el Pregón. Recorrido: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova y campamento festero.

23.30 h Inauguración del campamento festero (campamento festero)

SÁBADO 20

11 horas. Bici romana. Campamento festero (necesaria inscripción)

18 h. VII Batalla de rugby masculino. Campo de La Asomada

19.45 h. Acto infantil. ‘Tras las huellas de Cartago’ y ‘El pacto de Himilce’. Explanada del puerto

20.30 h. Fundación de Qart-Hadast. Explanada del puerto.

21.45 h. Izado de la bandera Carthaginesa. Plaza del Ayuntamiento.

22.00 h. Marcha hacia el campamento: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova, campamento festero

DOMINGO 21

12 horas. Acto infantil. Plaza del Ayuntamiento

12.30 h. Nasciturus. Plaza del Ayuntamiento

19 h. Comicios Centuriados. Explanada del puerto

20.15 h. Destrucción de Sagunto. Explanada del puerto

21.15 h. Sesión plenaria del Senado Romano. Explanada del puerto

23 h. Entrega de trofeos de torneos deporitvos. Carpa de protocolo del campamento

El amor de Aníbal e Himilce / Karma21

LUNES 22

Sorteo extraordinario de Carthagineses y Romanos de la Casa del Niño

21 horas. Bodas de Aníbal e Himilce. Explanada del puerto.

Al finalizar la boda de ambos se iniciará la marcha hacia el campamento. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova, campamento festero

23.30 h. Festejos nupciales y bodas Carthaginesas en la gran aldea

MARTES 23

20.45 horas. Entrega de las distinciones de ‘Gran dama de Carthago’ y ‘Hanón el Navegante’. Auditorio Paco Martín

21.00 horas. Oráculo de la diosa Tanit. Auditorio Paco Martín

MIÉRCOLES 24

11.00 h. IV ruta motera ‘Centímetros Púnicos’. Escala Real (Muralla de Carlos III en el puerto de Cartagena)

19 h. Inauguración del mercado de época. Parque Alberto Vallejo Alberola

20.30 h. Circo Romano. Larrodera. Cuesta del Batel (entradas a 8 euros )

22.45 h. Feriae Latino. Campamento festero

1 h (madrugada). El cónclave de Iberia. Campamento festero

JUEVES 25

11.00 horas. Desfile infantil. Recorrido: Plaza de los Carros, calle Carlos III, calle del Carmen, Puerta de Murcia, Plaza San Sebastián, calle Mayor y plaza del Ayuntamiento

12.30 h. Batalla infantil y juegos infantiles. Explanada del puerto y Muralla del Mar en el Paseo Alfonso XII

19.15 h. Desembarco de la armada carthaginesa. Terminal de cruceros Juan Sebastián Elcano

20.15 h. Contratación de mercenarios. Explanada del puerto

21.30 h. Salida de Aníbal hacia Roma. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova, campamento festero

23.59 h. El designio de los dioses. Campamento festero.

VIERNES 26

10.45 horas. Batalla marítima. Bahía de Cartagena

17.00 horas. Desembarco romano. Terminal de cruceros y Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)

18.30 h. Batalla por la conquista de Qart Hadast. Cuesta del Batel (entradas a 8 euros )

20.15 h. Acto de la victoria romana. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)

20.45 h. Proclamación de la ley romana. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)

21 h. Desfile de la victoria. Recorrido: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, puente del estadio Cartagonova y campamento festero

SÁBADO 27

13.00 horas. Homenaje a los caídos en batalla. Monumento funerario de Torreciega

18.030 h. Gran desfile general. Recorrido: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, puente del estadio Cartagonova, campamento festero

DOMINGO 29

20.45 horas. IX batalla cultural. Explanada del campamento. Necesaria inscripción previa

21.30 horas. Apagado del fuego sagrado. Escenario del campamento festero

22 h. Gran castillo de fuegos artificiales. Campamento festero.

El cantante Mikel Izal. / L.O.M.

Música

SÁBADO 20

21.00 h. ‘Estrella de levante Fest CyR 2025’. Actuación de ‘Camela y más’. Explanada centro comercial La Rambla. Necesaria entrada.

VIERNES 26

22.00 h. ‘Los40 Sessions’ con Dani Moreno ‘El Galo’ y Jesús Taltavull. Explanada de entrada al campamento.

SÁBADO 27

21.00 h. ‘Estrella de levante Fest CyR 2025’. Actuación de ‘Mikel Izal y más’. Explanada centro comercial La Rambla. Necesaria entrada.

22.30 h. Concierto ‘Somos de aquí’. Explanada del campamento.

Propuestas de tropas y legiones

VIERNES 19

18.30 horas. Ofrenda floral de la tropa de Quart-Hadast a la Virgen de la Caridad

- ‘Fiesta remember’ en Infantería Auxiliar Hispana con cena, copa y actuaciones de DJ Javi Volumen y DJ Pedro de Jódar. Precio de 28 euros

SÁBADO 20

13.30 horas. Almuerzo de Uxama en restaurante El Paraíso de Los Dolores. Organizado por Guerreros de Uxama. Se accede adquiriendo invitación

23.30 horas. Concurso de belleza de campamento en la legión de Adoradores de Venus y Dioses del Olimpo

- Fiesta ‘remember’ en Infantería Auxiliar Hispana con los djs Paco García, Pedro Simón y Pedro de Jódar

1.00 (madrugada al domingo). ‘Glitter Party’ y ‘Show Drag’ en Caballería Númida

Una de la madrugada. Taller de bachata con Fran y Duli en la tropa Cinco Colinas

Dos de la madrugada Akelarre de migas en Guadia de Tanit

DOMINGO 21

16 .00 horas. Actuación de la drag ‘Valeria Glamdrag’ en Gens Numisius

16.00 horas. Sesión ‘House Remember’ con ‘DJ Sebi’ en Tropas de Asdrúbal

16.30 horas. Bingo y concierto de ‘The Walkman Band’ en ‘Cinco colinas’

17.30 horas. Concierto de ‘Los Brahlis’ en Navegantes de Bomílcar

17.30 horas. ‘I Lobo Rock’ con ‘El callejón del mico’ en Mercenarios de Iberia

17.30 horas. ‘Triunjito Party 2025’ en Triunviros de Roma. Acceso con entrada de pago

1.00 hora. Quinta edición de ‘Traineras’ en Rehenes de Carthago

LUNES 22

23.55 horas. Concierto de Andrés Ballester en Honderos Baleares

- Esta noche hay más de quince tropas que celebran bodas al rito púnico y también algunas que organizan divorcios

MARTES 23

23 horas. Concurso de postres ‘Manjar de los dioses’ en Adoradores de Venus y Dioses del Olimpo

23.59 horas. ‘Reghetón Old School Night’ en Pueblo de Carthagonova

Una de la madrugada. Olimpiada novata en Rehenes de Carthago

Dos de la madrugada. Gran juego ‘Twister’ en Tropas de Asdrúbal

MIÉRCOLES 24

14.30 horas. Cata de vinos con maridaje en Cinco Colinas

17.30 horas. Concierto de ‘Roll Band’ y bingo en Cinco Colinas

22.45 horas. Degustación de callos en Gens Numisius

23.55 horas. Concierto de Christopher en Hondero Baleares

23.59 horas. Carrera de caballos con novatos en Caballería Númida

- Actuación de ‘TonyR’ en Infantería Auxiliar Hispana

JUEVES 25

Esta noche, previa a la gran batalla, tienen lugar invocaciones a los dioses en diferentes recintos, algunas de ellas con queimada.

Una de la madrugada al domingo. Entrada a la península Itálica. Lugar: frente al recinto de Lanceros Hoplitas

Una de la madrugada. Concurso de bizcochos en Guardia de Tanit con degustación popular de chocolate

VIERNES 26

Una de la madrugada. Taller de salsa con Fran y Duli en la tropa Cinco Colinas

1.00 horas. Elección de ‘Miss Tanit 2025’ en Guardia de Tanit con degustación de caldo con pelotas

1.30 horas. ‘Fiesta Love 2000s’ en Gens Numisius

SÁBADO 27

23.59 horas. Noche ‘remember’ en Infantería Auxiliar Hispana con DJ Javi Volumen, DJ Paco García y DJ Pedro de Jódar.

0.45 horas. ‘Neon Party’ en Gens Numisius

Una de la madrugada. Flores dulces y magia nocturna en Guardia de Tanit

Una de la madrugada. Elección de Miss Tanit 2025 y degustación de caldo con pelotas en Guardia de Tanit

DOMINGO 28

17.30 horas. Concierto de ‘Los intocables’ en Cinco Colinas

18 horas. Concierto de ‘Los vecinos del cuarto’ en Honderos Baleares

18 horas. Concierto de ‘Los ratones’ en Tropas de Asdrúbal