Fiestas
Consulta el programa completo de actividades de Carthagineses y Romanos 2025
Más de un centenar de actos de diferentes tamaños y en un sinfín de ubicaciones
Durante las Fiestas Carthagineses y Romanos, la Federación de Tropas y Legiones, en conjunto con el Senado Romano, el Consejo Carthaginés y todos los grupos festeros, realizan más de un centenar de actos de diferentes tamaños y en un sinfín de ubicaciones. Pero solo unos cuantos de ellos son los que consideramos como Actos Oficiales o Principales en los que la inversión en recursos ya sean técnicos y/o humanos no tiene parangón.
De este modo, cada día, está diseñado para que al menos un acto importante cuente la historia y hechos sucedidos en Cartagena durante la Segunda Guerra Púnica. Desde el Pregón del primer día, hasta el Apagado del último, Cartagena consigue recordar su pasado, el turista conoce nuestra historia y los festeros enfundados en sus trajes de época consiguen de alguna manera especial ser parte de esta historia viva.
Actos oficiales de la Federación de Tropas y Legiones, del Consejo Carthaginés y del Senado Romano
VIERNES 19
11 horas. Pregonillo. Casco histórico de Cartagena
20.20 h. Encendido del fuego sagrado. Molinete
21.30 h. Pregón de las XXXVI Fiestas de Carthagineses y Romano y entrega de la distinción ‘Festero Honoris Causa’. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento). Pasacalles tras el Pregón. Recorrido: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova y campamento festero.
23.30 h Inauguración del campamento festero (campamento festero)
SÁBADO 20
11 horas. Bici romana. Campamento festero (necesaria inscripción)
18 h. VII Batalla de rugby masculino. Campo de La Asomada
19.45 h. Acto infantil. ‘Tras las huellas de Cartago’ y ‘El pacto de Himilce’. Explanada del puerto
20.30 h. Fundación de Qart-Hadast. Explanada del puerto.
21.45 h. Izado de la bandera Carthaginesa. Plaza del Ayuntamiento.
22.00 h. Marcha hacia el campamento: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova, campamento festero
DOMINGO 21
12 horas. Acto infantil. Plaza del Ayuntamiento
12.30 h. Nasciturus. Plaza del Ayuntamiento
19 h. Comicios Centuriados. Explanada del puerto
20.15 h. Destrucción de Sagunto. Explanada del puerto
21.15 h. Sesión plenaria del Senado Romano. Explanada del puerto
23 h. Entrega de trofeos de torneos deporitvos. Carpa de protocolo del campamento
LUNES 22
Sorteo extraordinario de Carthagineses y Romanos de la Casa del Niño
21 horas. Bodas de Aníbal e Himilce. Explanada del puerto.
Al finalizar la boda de ambos se iniciará la marcha hacia el campamento. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova, campamento festero
23.30 h. Festejos nupciales y bodas Carthaginesas en la gran aldea
MARTES 23
20.45 horas. Entrega de las distinciones de ‘Gran dama de Carthago’ y ‘Hanón el Navegante’. Auditorio Paco Martín
21.00 horas. Oráculo de la diosa Tanit. Auditorio Paco Martín
MIÉRCOLES 24
11.00 h. IV ruta motera ‘Centímetros Púnicos’. Escala Real (Muralla de Carlos III en el puerto de Cartagena)
19 h. Inauguración del mercado de época. Parque Alberto Vallejo Alberola
20.30 h. Circo Romano. Larrodera. Cuesta del Batel (entradas a 8 euros )
22.45 h. Feriae Latino. Campamento festero
1 h (madrugada). El cónclave de Iberia. Campamento festero
JUEVES 25
11.00 horas. Desfile infantil. Recorrido: Plaza de los Carros, calle Carlos III, calle del Carmen, Puerta de Murcia, Plaza San Sebastián, calle Mayor y plaza del Ayuntamiento
12.30 h. Batalla infantil y juegos infantiles. Explanada del puerto y Muralla del Mar en el Paseo Alfonso XII
19.15 h. Desembarco de la armada carthaginesa. Terminal de cruceros Juan Sebastián Elcano
20.15 h. Contratación de mercenarios. Explanada del puerto
21.30 h. Salida de Aníbal hacia Roma. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova, campamento festero
23.59 h. El designio de los dioses. Campamento festero.
VIERNES 26
10.45 horas. Batalla marítima. Bahía de Cartagena
17.00 horas. Desembarco romano. Terminal de cruceros y Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)
18.30 h. Batalla por la conquista de Qart Hadast. Cuesta del Batel (entradas a 8 euros )
20.15 h. Acto de la victoria romana. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)
20.45 h. Proclamación de la ley romana. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)
21 h. Desfile de la victoria. Recorrido: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, puente del estadio Cartagonova y campamento festero
SÁBADO 27
13.00 horas. Homenaje a los caídos en batalla. Monumento funerario de Torreciega
18.030 h. Gran desfile general. Recorrido: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, puente del estadio Cartagonova, campamento festero
DOMINGO 29
20.45 horas. IX batalla cultural. Explanada del campamento. Necesaria inscripción previa
21.30 horas. Apagado del fuego sagrado. Escenario del campamento festero
22 h. Gran castillo de fuegos artificiales. Campamento festero.
Música
SÁBADO 20
21.00 h. ‘Estrella de levante Fest CyR 2025’. Actuación de ‘Camela y más’. Explanada centro comercial La Rambla. Necesaria entrada.
VIERNES 26
22.00 h. ‘Los40 Sessions’ con Dani Moreno ‘El Galo’ y Jesús Taltavull. Explanada de entrada al campamento.
SÁBADO 27
21.00 h. ‘Estrella de levante Fest CyR 2025’. Actuación de ‘Mikel Izal y más’. Explanada centro comercial La Rambla. Necesaria entrada.
22.30 h. Concierto ‘Somos de aquí’. Explanada del campamento.
Propuestas de tropas y legiones
VIERNES 19
18.30 horas. Ofrenda floral de la tropa de Quart-Hadast a la Virgen de la Caridad
- ‘Fiesta remember’ en Infantería Auxiliar Hispana con cena, copa y actuaciones de DJ Javi Volumen y DJ Pedro de Jódar. Precio de 28 euros
SÁBADO 20
13.30 horas. Almuerzo de Uxama en restaurante El Paraíso de Los Dolores. Organizado por Guerreros de Uxama. Se accede adquiriendo invitación
23.30 horas. Concurso de belleza de campamento en la legión de Adoradores de Venus y Dioses del Olimpo
- Fiesta ‘remember’ en Infantería Auxiliar Hispana con los djs Paco García, Pedro Simón y Pedro de Jódar
1.00 (madrugada al domingo). ‘Glitter Party’ y ‘Show Drag’ en Caballería Númida
Una de la madrugada. Taller de bachata con Fran y Duli en la tropa Cinco Colinas
Dos de la madrugada Akelarre de migas en Guadia de Tanit
DOMINGO 21
16 .00 horas. Actuación de la drag ‘Valeria Glamdrag’ en Gens Numisius
16.00 horas. Sesión ‘House Remember’ con ‘DJ Sebi’ en Tropas de Asdrúbal
16.30 horas. Bingo y concierto de ‘The Walkman Band’ en ‘Cinco colinas’
17.30 horas. Concierto de ‘Los Brahlis’ en Navegantes de Bomílcar
17.30 horas. ‘I Lobo Rock’ con ‘El callejón del mico’ en Mercenarios de Iberia
17.30 horas. ‘Triunjito Party 2025’ en Triunviros de Roma. Acceso con entrada de pago
1.00 hora. Quinta edición de ‘Traineras’ en Rehenes de Carthago
LUNES 22
23.55 horas. Concierto de Andrés Ballester en Honderos Baleares
- Esta noche hay más de quince tropas que celebran bodas al rito púnico y también algunas que organizan divorcios
MARTES 23
23 horas. Concurso de postres ‘Manjar de los dioses’ en Adoradores de Venus y Dioses del Olimpo
23.59 horas. ‘Reghetón Old School Night’ en Pueblo de Carthagonova
Una de la madrugada. Olimpiada novata en Rehenes de Carthago
Dos de la madrugada. Gran juego ‘Twister’ en Tropas de Asdrúbal
MIÉRCOLES 24
14.30 horas. Cata de vinos con maridaje en Cinco Colinas
17.30 horas. Concierto de ‘Roll Band’ y bingo en Cinco Colinas
22.45 horas. Degustación de callos en Gens Numisius
23.55 horas. Concierto de Christopher en Hondero Baleares
23.59 horas. Carrera de caballos con novatos en Caballería Númida
- Actuación de ‘TonyR’ en Infantería Auxiliar Hispana
JUEVES 25
- Esta noche, previa a la gran batalla, tienen lugar invocaciones a los dioses en diferentes recintos, algunas de ellas con queimada.
Una de la madrugada al domingo. Entrada a la península Itálica. Lugar: frente al recinto de Lanceros Hoplitas
Una de la madrugada. Concurso de bizcochos en Guardia de Tanit con degustación popular de chocolate
VIERNES 26
Una de la madrugada. Taller de salsa con Fran y Duli en la tropa Cinco Colinas
1.00 horas. Elección de ‘Miss Tanit 2025’ en Guardia de Tanit con degustación de caldo con pelotas
1.30 horas. ‘Fiesta Love 2000s’ en Gens Numisius
SÁBADO 27
23.59 horas. Noche ‘remember’ en Infantería Auxiliar Hispana con DJ Javi Volumen, DJ Paco García y DJ Pedro de Jódar.
0.45 horas. ‘Neon Party’ en Gens Numisius
Una de la madrugada. Flores dulces y magia nocturna en Guardia de Tanit
Una de la madrugada. Elección de Miss Tanit 2025 y degustación de caldo con pelotas en Guardia de Tanit
DOMINGO 28
17.30 horas. Concierto de ‘Los intocables’ en Cinco Colinas
18 horas. Concierto de ‘Los vecinos del cuarto’ en Honderos Baleares
18 horas. Concierto de ‘Los ratones’ en Tropas de Asdrúbal
Apuntes
- Todos los eventos son con acceso gratuito salvo los que tengan indicado que precisan entrada
- DJ Chip estará todas las noches de campamento en Tropas de Asdrúbal
- Habrá dos ‘Rutas de la tapa’ en la gran aldea. Una de tapa con bebida por 4 euros y la otra será una senda de la tapa solidaria al precio de 2 euros con recaudación que se destinatará a la Asociación Pablo Ugarte.
- Castejón pone punto final a su carrera política y abandona el Ayuntamiento de Cartagena
- El Ministerio crea nuevas plazas de funcionario para el CAED del Naval en Cartagena
- Denuncian la llegada a Cartagena de un buque de Israel que carga ácido fosfórico
- El Fuego Sagrado de Carthagineses y Romanos parte este año desde Caravaca de la Cruz
- La tienda de moda Koker desembarca en Cartagena con Lydia Lozano como embajadora de la marca
- Plantarán posidonia en la playa cartagenera de Fatares para proteger los fondos marinos
- El transporte público en Cartagena será gratuito los días 22 y 26 de septiembre
- Tres informes técnicos aseguran que no hay 'riesgo ambiental' en El Lirio