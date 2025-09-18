Los alumnos del CEIP San Cristóbal volverán este jueves a clase

No sólo el calor hizo estragos ayer en la jornada escolar, también en la ciudad portuaria los alumnos del CEIP San Cristóbal se quedaron sin clase por los retrasos en las tareas de retirada de fibrocemento del techo del colegio, unas obras que ya obligó a reubicarlos en otros centros para iniciar el curso.

Los padres del CEIP San Cristóbal se concentraron este miércoles a las puertas del colegio tras conocer que se suspendían las clases debido a que no hay aulas disponibles por las obras de retirada del amianto.

Desde Podemos y MC Cartagena acompañaron a padres y alumnos en El Bohío para protestar por el retraso de las obras. El secretario de comunicación de los morados, Víctor Egío, lamentó que avisaran a los padres a las 20.30 horas del martes de la suspensión de las clases, lo que supone «un ataque a la conciliación y un desprecio a las familias».

Desde Movimiento Ciudadano criticaron unas obras «mal planificadas y ejecutadas por el Gobierno regional del PP, con la complicidad del equipo de ejecutivo local encabezado por Noelia Arroyo».

Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional indicaban ayer que estaban a la espera del último informe de partículas, tras lo que anunciaron que este jueves los alumnos podrán regresar a las aulas para retomar las clases con normalidad, una vez finalizado el desamiantado de las cubiertas del centro y constatado, con informes de análisis de partículas, que el centro es totalmente seguro.

Para ello, en la tarde de ayer se celebró una reunión con la comunidad educativa del centro.