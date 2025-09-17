Llega a Cartagena la ruta que busca la hamburguesa favorita en la costa

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país, llega a Cartagena con una nueva propuesta: la ruta “Off the Road”, que está recorriendo diferentes destinos de playa en busca de la hamburguesa favorita del público. Del 25 de septiembre al 13 de octubre, la ciudad será la próxima parada de esta propuesta renovada, que lleva las mejores burgers a destacadas localidades turísticas y que aterriza por primera vez en la ciudad.

La terminal de cruceros del puerto de Cartagena acogerá durante diecinueve días 14 hamburgueserías gourmet procedentes de diferentes ciudades españolas. Una de las novedades de esta nueva ruta es que los restaurantes cocinan en modernos espacios gastronómicos adaptados para ofrecer creativas y arriesgadas propuestas. Cada uno compite con una hamburguesa única, creada especialmente para este evento.

El público podrá conocer a los ya famosos restaurantes que forman parte del certamen nacional de The Champions Burger, como Godeo, Tokio, Dak Burger, The Vicbros Burger, Street Food Burger, Nolito’s, Muralla y El Surtidor on Fire. Todos llegarán a la ciudad con propuestas originales, dispuestos a sorprender a los visitantes con sus mejores creaciones.

The Champions Burger / The Champions Burger

Una nueva forma de vivir The Champions Burger

Cartagena es un lugar estratégico para disfrutar de este nuevo concepto. Su oferta cultural y gastronómica, el atractivo turístico creciente y su espíritu acogedor la convierten en una ubicación perfecta para acoger esta etapa del campeonato.

La ciudad, además, contará con un espacio exclusivo donde figuras reconocidas de la gastronomía presentarán sus propias creaciones, aunque fuera de competición.

Entre ellos, Gottan Grill, actual campeón con el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024; Faakin Smash, del youtuber Joe Burger, y The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo). Para acompañar a las hamburguesas, también estará Ybarra (patatas fritas) y, para los más golosos, Seixis con sus tartas de queso, helados y batidos.

Detalles del evento Fecha: 25 de septiembre al 13 de octubre. Hora: De lunes a jueves: 18:00 h a 00:00 h., De viernes a domingo: 12:00 a 00:00 h. *Apertura de puertas 25 de septiembre a las 19:00 h. Lugar: Junto a la terminal de cruceros del puerto de Cartagena. Paseo Alfonso XII, 8. Cartagena, Murcia. Entrada gratuita.

El público elige la “Mejor hamburguesa de Cartagena”

En este formato, el público también es protagonista. Los asistentes tendrán la oportunidad de probar las propuestas que cada restaurante ha preparado de una forma única y exclusiva para participar en el concurso y votar por su favorita.

El sistema es muy sencillo. El usuario solo tendrá que degustar la burger, escanear el código QR impreso en el ticket que le entregan al realizar el pedido y valorarla, en función de aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres propuestas con mayor puntuación serán las ganadoras de la ciudad y solo una se alzará con el título de “Mejor hamburguesa de Cartagena”.

La ruta “Off the Road” llega a Cartagena tras el éxito obtenido en Gandía (Valencia) y en San Fernando (Cádiz), donde estará hasta el 21 de septiembre.