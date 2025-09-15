Castejón pone punto final a su carrera política y abandona el Ayuntamiento de Cartagena

Ana Belén Castejón abandona la política. Quien llegara a ser alcaldesa del municipio anunció a su acta de concejala y también a la Secretaría General de su formación, Sí Cartagena.

"Esta dedicación absoluta ha dejado en un segundo plano a algo tan preciado y tan personal como mi familia", explicó Castejón, que recordó que en los últimos tiempos ha sufrido "achaques de salud importantes" que "en algunos momentos" le obligaron a "frenar".

Esta tarde se ha convocado a la ejecutiva de Sí Cartagena para convocar un congreso extraordinario en el que se elija un nuevo liderazgo

"Ha sido una decisión muy difícil porque dedicarme al servicio público ha sido siempre mi pasión, mi vocación y también ha sido un honor; pero les confieso que me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí, tanto en el Gobierno como en la oposición", destacó en una rueda de prensa convocada en el Palacio Consistorial.

Sobre su salida del proyecto político que ella misma fundó, dejó claro que su deseo es que el partido continúe: "Esta misma tarde, he convocado una ejecutiva para que sea la dirección del partido la que convoque al congreso extraordinario y sea la militancia la que decida democráticamente el futuro liderazgo y el nuevo equipo".

"Mi decisión no responde al cansancio ni a la presión, sino a una convicción íntima, personal. Me voy sin rencor y con muchísima gratitud"

"De verdad que mi decisión no responde al cansancio ni a la presión, sino a una convicción íntima, personal. Ha llegado el momento de priorizar en mi familia. Me necesitan. He de centrarme también en ellos y por qué no decirlo, también en lo profesional en la gestión de la empresa familiar" añadió.

Cabe recordar que, hace unos meses, Castejón perdió la dedicación exclusiva, puesto que quiso compatibilizar su trabajo como concejala con el asesoramiento a una empresa dedicada a la recuperación y comercio al por mayor de papel usado y chatarras en general. Este negocio pertenece a la familia de su pareja.

"Me voy sin rencor. Me voy con muchísima gratitud y, eso sí, con la esperanza de encontrar a una Cartagena que siempre esté por encima de las personas", manifestó la ahora exconcejala del Ayuntamiento de Cartagena, que no se olvidó de pedir "perdón por aquello que haya podido hacer mal".

Más de 20 años de vida política

Castejón se convirtió en secretaria general de las Juventudes Socialistas de Cartagena norte en 2004, para después formar parte de la Ejecutiva Regional de esta organización como responsable de área de Emancipación y más tarde ocupar la vicesecretaría general y área de Política Institucional.

Durante tres años fue portavoz del PSOE en la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho, diputación de la que es natural, y cuando en 2007 se unificaron las cuatro agrupaciones de las Juventudes Socialistas de Cartagena pasó a ser secretaria general.

Desde junio de 2015 hasta junio de 2017 fue vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena y responsable de las áreas de Estrategia Económica, así como presidenta de 'Cartagena Puerto de Culturas' y de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

A partir de junio de 2017 y hasta junio de 2019 fue alcaldesa y responsable de las concejalías de Servicios Sociales, Igualdad y Urbanismo. Ese último año fue expulsada del PSOE junto al resto de ediles socialistas tras alcanzar un pacto de gobierno con PP y Ciudadanos. En virtud de su acuerdo, ejerció como regidora de 2019 a 2021 y como vicealcaldesa de 2021 a 2023.