Arroyo considera "clave" la implantación de la Ley de Simplificación Administrativa

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, considera que la Ley de Simplificación Administrativa que tramita la Asamblea Regional, es «clave para el municipio» porque permitirá recortar trámites para proyectos industriales, ganar más suelo para vivienda, dar garantías a los núcleos rurales y conseguir un desarrollo turístico más equilibrado. Arroyo recordó que la norma ya cuenta con el respaldo de los empresarios y de los ayuntamientos, y que es una ley en la que Cartagena ha participado desde el principio con aportaciones técnicas. «Reducir burocracia y hacer más sencillo el camino a los inversores siempre es necesario, pero para Cartagena es ahora urgente, porque estamos revisando el Plan General, porque el valle de Escombreras vive una transformación industrial y porque la necesidad de vivienda es más imperiosa que nunca», señaló.

En el plano industrial, la reforma legal supone, como ya abordó en su momento la alcaldesa con la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, la recalificación del Valle de Escombreras como suelo urbano especial, lo que permitirá la implantación directa de nuevas industrias sin el largo trámite de uso excepcional. Este cambio, en concreto, eliminará retrasos que, hasta ahora, provocaban que proyectos estratégicos acabaran descartados o desplazados a otros municipios. También se incluye la calificación del ámbito de Sabic, en La Aljorra, como suelo urbanizable especial, garantizando espacio suficiente y condiciones más flexibles para futuras industrias vinculadas a la innovación y la energía.

En el terreno urbanístico y turístico, la ley elimina la obligación de reservar un 25% del suelo para uso turístico en cualquier desarrollo residencial, un requisito que condicionaba el crecimiento de pequeñas poblaciones del oeste cartagenero. En su lugar, se introduce un incentivo de edificabilidad de hasta un 20% para los proyectos hoteleros, medida que busca reforzar la oferta en las zonas costeras donde existe verdadero potencial turístico.

Otro aspecto destacado es la posibilidad de autorizar instalaciones provisionales en suelo no urbanizable para facilitar el trabajo a los promotores.