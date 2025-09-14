Tres informes técnicos aseguran que no hay "riesgo ambiental" en El Lirio

Los informes técnicos encargados por la mercantil pública Tragsa a tres entidades especializadas e independientes concluyen que los niveles de metales pesados presentes en los suelos utilizados para el sellado del depósito minero de El Lirio, a pocos metros del complejo turístico La Manga Club, «no constituyen un riesgo ambiental».

Fuentes de Tragsa explicaron a La Opinión que las concentraciones de estos metales se mantienen por debajo de los umbrales establecidos por la legislación vigente y se ajustan a los NGR (Nivel Genérico de Referencia) correspondientes a la zona.

Asimismo, desde la mercantil pública, que llevó a cabo las obras del sellado, señalaron que la Universidad Politécnica de Cartagena realizó por su parte un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), cuyo resultado fue que «este riesgo es nulo».

Estas conclusiones contrastan con la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, que sostiene que la tierra empleada para el sellado contiene altos niveles de metales pesados, en particular escorias de fundación con isótopos radioactivos.

La denuncia de la organización ecologista fue más lejos al insinuar que el origen de estos materiales podría ser el mismo que los empleados para el depósito de Los Blancos, lo que confirmaría a la organización ecologista «el uso reiterado de estos materiales contaminados» en ambos proyectos de restauración ambiental.

Cabe recordar que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Cartagena acordó en marzo incoar diligencias previas contra las empresa estatal y contra la Consejería de Medio Ambiente por el sellado del depósito minero. Según se indicaba en el auto, la jueza considera que existen «características que hacen presumir la posible existencia de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente».

El procedimiento judicial investiga específicamente la presunta responsabilidad de la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región, así como de las mercantiles Tragsa y Portmán Golf.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor realizó en su momento una serie de consideraciones a propósito de la denuncia de Ecologistas en Acción: tras recordar que la obra de restauración de El Lirio fue ejecutada por la empresa estatal Tragsa contratada por la propia Consejería, destacó que la actuación en ningún momento fue recepcionada formalmente por la Administración regional.

En cualquier caso, estas fuentes autonómicas indicaron que antes de la recepción se realizan todas las inspecciones y actuaciones necesarias para garantizar que los materiales cumplen con la normativa vigente y con los estándares de calidad ambiental exigidos en el contrato.

Por otra parte, la Consejería informó que los valores de las analíticas realizadas en su momento por la empresa en el tecnosuelo de El Lirio cumplen la normativa sobre suelos contaminados, en la misma línea que las conclusiones de los tres informes técnicos independientes solicitados por Tragsa.

Proceso judicial

Cabe destacar que la solicitud de esos informes fue reclamada por la Consejería de Medio Ambiente con el fin de «certificar la calidad de los materiales, como garantía de su sostenibilidad».

Por último, la Consejería recordó que antes y durante la ejecución de las obras se realizaron estudios con participación de la Universidad Politécnica de Cartagena, siguiendo recomendaciones del Instituto Geológico y Minero de España, y que expertos en restauración ambiental y minera, así como alumnos de ingeniería civil y minera de la UPCT, han supervisado el proceso a través de la Red de Restauración de Minas y Canteras.

Los informes técnicos y los análisis independientes podrían tener un papel relevante en el proceso judicial abierto, al aportar datos objetivos de organismos oficiales sobre los niveles de metales pesados en el sellado del depósito de El Lirio. Sin embargo, tendrán que cotejarse con los análisis y los datos presentados en la denuncia de Ecologistas en Acción.