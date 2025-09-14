Denuncian la llegada a Cartagena de un buque de Israel que carga ácido fosfórico

Las organizaciones Palestina Libre Región de Murcia y BDS Murcia han denunciado, a través de un comunicado, que "pese a los anuncios del gobierno, este domingo llega al Puerto de Cartagena un cargamento de ácido fosfórico procedente de Israel".

El buque, vinculado a empresas relacionadas con la explotación de territorios ocupados en Palestina atracará en el Puerto de Cartagena este domingo, según han podido saber las dos organizaciones a través de la información pública obtenida del Puerto Cartagena y de la plataforma de seguimiento de barcos VesselFinder.

Se trata de la embarcación Trans Tind con bandera de Bahamas (IMO 9594054), la cual tiene previsto descargar más de 4.500 toneladas de ácido fosfórico en el muelle E0004 Príncipe Felipe del Puerto de Escombreras. Este compuesto químico se emplea para productos de grado alimentario y fertilizantes.

"Con el buque Trans Tind, y a una razón aproximada de un barco al mes, ya son diez los buques que solo este año han transportado productos químicos a Cartagena desde Ashdod (Israel) de forma directa, descargando en su puerto nitrato de potasa y cloruro potásico, además del ya mencionado ácido fosfórico", señalan desde ambas organizaciones.

Vulneraciones

Para Palestina Libre y BDS Murcia, el atraque de este barco "no sólo infringe el reciente paquete de medidas anunciado por el Gobierno, sino que también vulnera el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024".

Ante esta situación, exigen al Gobierno "que frene de manera inmediata todo comercio con Israel, más si cabe cuando proviene de la explotación de recursos en territorios ocupados de Palestina como es el caso de la empresa israelí ICL".

Asimismo, instan al Consejo de Ministros a que en la próxima reunión del martes, 16 de septiembre, aprueben el Real Decreto Ley que recogería esta demanda y animamos a la ciudadanía a presionar para que se haga efectiva. "Además, exigimos que se sancionen a aquellas empresas que estén obteniendo beneficios de la explotación de recursos en territorios ocupados y/o colaborando con el genocidio en la franja de Gaza y las fuerzas de defensa israelís", añaden.

Finalmente, piden a las autoridades competentes "que denieguen el acceso a los servicios portuarios a aquellos barcos que, como el Trans Tind, son parte de las rutas regulares del comercio de recursos y productos provenientes de los territorios ocupados".