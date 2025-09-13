El transporte público será gratuito los días 22 y 26 de septiembre

Cartagena celebrará del 15 al 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad (SEM), una cita que combina actividades formativas, lúdicas e inclusivas con medidas de concienciación ciudadana, entre las que destaca la gratuidad del transporte público los días lunes 22, Día sin Coche, y viernes 26, jornada que coincidirá con el festivo de Carthagineses y Romanos y servirá de cierre a la programación.

La concejala de Movilidad y Proyectos Europeos, Cristina Mora, señaló durante la presentación que «el evento llega en un momento clave, con Cartagena reconocida a nivel nacional e internacional gracias al proyecto Cartago Go! y a actuaciones derivadas como el Espacio Algameca», galardonado con el Premio Nacional de Calidad 2025.

La programación incluye cuatro eventos principales: la Fiesta de la Movilidad el jueves día 18 en Los Juncos; la Ruta de Faro a Faro el sábado 20 con la colaboración de la Autoridad Portuaria; la Ruta Accesible del domingo 21 y el Día Mundial sin Coches del lunes 22, con calles cortadas al tráfico, animaciones urbanas y transporte gratuito. El fin de semana concentrará además una gran parte de las rutas ciclistas y marchas.

También se celebrarán, entre otras actividades, la 2ª Jornada de Movilidad y la entrega del II Premio de la Cátedra de Movilidad Sostenible de la UPCT, así como la 1ª Conferencia Nacional de Seguridad Vial de Policías Locales, organizada por UNIJEPOL en colaboración con la ESPAC del Ayuntamiento.