El recurso de MC contra el "reglamento mordaza" de Arroyo, aceptado a trámite

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, contra el Reglamento de Funcionamiento del Pleno de las Juntas Vecinales del municipio de Cartagena, aprobado definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento el pasado 29 de mayo de 2025, según ha informado el partido en un comunicado.

Los cartageneristas señalan que la resolución judicial, con fecha de 9 de septiembre, confirma que el recurso presentado por Giménez Gallo será tramitado por el procedimiento ordinario, y requiere al Ayuntamiento de Cartagena la remisión del expediente administrativo completo en un plazo improrrogable de 20 días hábiles.

Desde MC Cartagena denuncian que este reglamento responde a una clara intención de censura por parte del Gobierno local de Noelia Arroyo, que, en palabras del concejal cartagenerista Enrique Pérez Abellán, «quiere silenciar a la oposición y a los vecinos y no podemos permitir que recorten los derechos de participación de los ciudadanos».

«El reglamento impugnado reduce la participación democrática a niveles absurdos», argumentan, ya que se concede al presidente o presidenta de la Junta Vecinal 30 minutos para exponer todos los asuntos que considere, mientras que al representante de la oposición se le otorgan apenas 5 minutos para intervenir, responder y, como ironiza Pérez Abellán, «no sé si hacer tirabuzones allí también».

Esta desproporción, lamentan desde MC, «evidencia el modelo de funcionamiento que pretende imponer el Gobierno local, en el que la pluralidad y el debate quedan relegados a la mínima expresión».