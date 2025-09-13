El Ayuntamiento de Cartagena limpia ramblas y ramblizos para prevenir incidencias por lluvias

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del área de Infraestructuras, está desarrollando un amplio plan de limpieza de ramblas y cauces naturales en todo el término municipal con el fin de prevenir incidencias ante posibles episodios de lluvias intensas.

Desde el mes de agosto, el Parque Móvil Municipal y el servicio de Limpieza con Maquinaria han llevado a cabo actuaciones en la Rambla de Benipila —con trabajos en puntos como Los Patojos, Barriada California, Nueva Cartagena o el entorno de Navantia—, la Rambla de Canteras, la Rambla de Escombreras, la Rambla del Albujón en sus distintos ramblizos, así como en la Rambla de Los Fuentes en Puertos de Santa Bárbara y la Rambla del Miedo en El Albujón.

Estas labores se han centrado en la retirada de escombros, maleza y residuos, con especial atención a las zonas más sensibles y con mayor riesgo de acumulación de agua. Los trabajos continuarán durante todo el mes de septiembre en aquellos tramos que requieren mantenimiento continuado.

De manera paralela, y en coordinación con las concesionarias Lhicarsa e Hidrogea, el Ayuntamiento ha reforzado también la limpieza de imbornales en barrios y diputaciones. Este dispositivo especial de prevención tiene como objetivo garantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales y minimizar riesgos en los núcleos urbanos.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha subrayado que “la prevención es clave para proteger a nuestros vecinos. Por eso estamos actuando de manera simultánea en ramblas, retirando escombros y maleza, y en imbornales, para asegurar la correcta evacuación de las aguas pluviales. De esta forma afrontamos con mayor seguridad la llegada de las lluvias y reducimos el riesgo de inundaciones en puntos críticos del municipio”.

Asimismo, Ortega ha hecho un llamamiento a la colaboración vecinal: “Es fundamental que todos pongamos de nuestra parte, evitando arrojar residuos tanto a la vía pública como a los cauces naturales, porque un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la seguridad de todos durante un episodio de fuertes precipitaciones”.