La tienda de moda Koker desembarca en Cartagena con Lydia Lozano como embajadora de la marca

Cartagena se prepara para acoger la inauguración de la nueva tienda de Koker el próximo martes 23 de septiembre de 2025, a partir de las 19:00 horas. La periodista más polifacética y querida de la televisión, Lydia Lozano, amadrina la apertura de la nueva tienda en el histórico local en el que estaba la marca cartagenera Pequeña Moma. "Con moda versátil, colecciones semanales, diseño europeo y una experiencia de compra sensorial, Koker llega para brillar con fuerza en la Región de Murcia", indican desde esta firma internacional.

Koker, fundada en 2014 y dirigida creativamente por Priscilla Ramírez, se ha consolidado como una firma de referencia en España y a nivel internacional. Sus diseños han conquistado a Anne Igartiburu, Belén Esteban, Lucrecia, Rosa López y muchas otras mujeres influyentes de la televisión y las redes sociales que eligen la marca por su estilo, frescura y versatilidad.

Uno de los establecimientos de la firma internacional Koker / L.O.

Las colecciones de Koker, diseñadas y producidas principalmente en España, Italia y Francia, se renuevan cada semana con prendas de edición limitada y precios accesibles. Con su filosofía del ‘Total Look’, la firma ofrece conjuntos completos y un servicio de asesoramiento personalizado en tienda y online, convirtiendo cada compra en una experiencia única pensada para mujeres "auténticas y naturales", señalan desde Koker

Con más de 80 tiendas en 11 países, Koker acaba de abrir su primera tienda en la Región de Murcia, ubicada en pleno centro de Cartagena, en la calle Puertas de Murcia, en lo que fue el emblemático espacio de la marca local Pequeña Moma, fundada por Paloma Jáudenes y Ana Dussac. "Este retorno al histórico local no solo es una muestra del compromiso de Koker con la ciudad, sino una oportunidad para conservar el vínculo emocional que Pequeña Moma dejó en los corazones de los cartageneros. A través de la reactivación de este espacio apuesta por mantener viva esa cercanía, incorporando además a varias de las antiguas trabajadoras de Pequeña Moma en su nuevo equipo de ventas", informan desde la marca.

A la inauguración de la tienda asistirá como embajadora de la marca la conocida periodista Lydia Lozano, cuya presencia, indican, "suma visibilidad y prestigio al proyecto". "Su rol como embajadora refuerza el posicionamiento de Koker como una marca moderna, cercana y comprometida con su entorno".