Inyectan 92.000 euros en programas educativos, sociales y de conciliación en Cartagena

La Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa Noelia Arroyo, ha aprobado este jueves una batería de medidas que suman más de 92.000 euros de inversión municipal y de colaboración externa, destinadas a reforzar la educación, la atención social, la conciliación familiar y la participación juvenil en Cartagena.

En el área de Juventud, la Junta ha aprobado las bases para la convocatoria de 37 becas de colaboración para corresponsales juveniles en institutos, centros de FP y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). El programa contará con un presupuesto de 9.250 euros en el ejercicio 2026 y permitirá que los jóvenes actúen como enlace informativo entre el Ayuntamiento y los estudiantes.

Cada beca está dotada con 250 euros y tiene como objetivo principal consolidar la figura del corresponsal juvenil en los centros de enseñanza, fomentando así la participación de los jóvenes en la difusión de información de interés. Están dirigidas a alumnos matriculados en centros públicos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para el próximo curso 2025-2026. El proceso de selección estará a cargo de una comisión que valorará la motivación y el compromiso de los candidatos, dando preferencia a los alumnos de 4º de ESO, 1º de Bachillerato, 1º de ciclos formativos o de grados universitarios.

La finalidad es que los propios jóvenes actúen como puente entre el servicio municipal de Informajoven y sus compañeros, utilizando plataformas como paneles, redes sociales y otros medios para transmitir noticias y convocatorias relevantes. La iniciativa, que cuenta con una trayectoria consolidada, busca que los propios estudiantes contribuyan a la toma de decisiones y a la igualdad de oportunidades en su entorno educativo.

En el ámbito de la formación y la acción social, se ha aprobado la prórroga del convenio con la UNED para mantener la Cátedra de Prevención y Dinamización Comunitaria, que contará con una aportación de 30.000 euros hasta septiembre de 2026.

Además, se ha dado luz verde a un nuevo convenio con la Fundación ‘La Caixa’, que aportará 10.000 euros para el desarrollo de la Escuela Abierta de Verano en los barrios del Casco Histórico y Sector Estación, con el objetivo de fortalecer la cohesión social y la convivencia intercultural.

Marquesina de una parada de bus / L.O.

Contrato para renovar las marquesinas de autobús

También se ha aprobado la licitación para la concesión demanial de uso privativo de marquesinas de autobús y otro mobiliario urbano que contempla tanto la instalación de nuevos elementos como su mantenimiento y sustitución.