El Fuego Sagrado de Carthagineses y Romanos parte este año desde Caravaca de la Cruz

La ciudad de Caravaca de la Cruz es el punto de partida este año del VI Iter Ignis de Carthagineses y Romanos, ruta del fuego sagrado que recorrerá los días 16, 17 y 19 de septiembre, un total de 142 kilómetros en tres etapas diferenciadas.

La concejal de Festejos, Francisca Martínez, junto al presidente de la Federación de las Fiestas, Eduardo Conesa, y la coordinadora general de Federación, Esther Escolar, daban a conocer este jueves 11 de septiembre los detalles de esta ruta que traerá a la ciudad el fuego sagrado, con el que comienzan las fiestas de la ciudad.

Presentación de la campaña de donación de sangre de las fiestas / Felipe G. Pagán

La edil ha mostrado su agradecimiento a la ciudad de Caravaca “que ha mostrado en todo momento su predisposición a tomar parte de estar recreación de la historia, estrechando lazos para unir culturas, unir nuestras ciudades como ejemplo de convivencia y de protección de nuestros legados, recorriendo rutas de gran valor histórico y arqueológico”.

Hasta 50 deportistas han confirmado su participación para portar el fuego sagrado, que se repartirán, haciendo relevos, en las tres etapas en las que se divide el recorrido. La primera de ellas, entre Caravaca y Mula, de 40 kilómetros; la segunda, de Mula a Murcia, de 45 kilómetros; y la tercera y última etapa, de Murcia a Cartagena, de 56 kilómetros, con llegada al Monte Asdrúbalis el viernes 19, donde se encenderá el pebetero que iluminará las fiestas durante los diez días siguientes.

Campaña de donación de sangre

También ayer se presentó la XX Batalla por la Vida, la tradicional campaña de donación de sangre que cada año organizan la Federación de Fiestas de Carthagineses y Romanos y el Centro Regional de Hemodonación con la colaboración del Ayuntamiento, que tendrá lugar el jueves 18 de septiembre en el Centro de Salud Cartagena Oeste del Barrio de la Concepción.