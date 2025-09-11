El Ministerio crea nuevas plazas de funcionario para el CAED del Naval en Cartagena

Este miércoles ha salido la oferta de plazas para los aspirantes que han aprobado la oposición de administrativo de la Administración General del Estado que incluye la incorporación nuevos funcionarios al centro de acogida de migrantes ubicado en el antiguo Hospital Naval.

En concreto, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado tres plazas de nueva creación para funcionarios de carrera con destino al Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de Cartagena.

Los puestos a cubrir son los de jefe de negociado, para el cual se requiere un 16 como nivel específico para el que poder acceder.

Cabe recordar que hace una semana el Ayuntamiento dio a conocer que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Consistorio local contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de mayo de 2025, que autorizaba la adecuación del antiguo Hospital Naval para su uso como centro de acogida de migrantes y que obliga al Ayuntamiento a modificar su Plan General de Ordenación Urbana.

El Supremo ha requerido al Ministerio de Presidencia para que, en un plazo de 20 días, remita el expediente administrativo y notifique formalmente la existencia del recurso a todas las partes que puedan verse afectadas por el procedimiento, según lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En los próximos meses, los servicios jurídicos municipales formalizarán el recurso que, entre otros aspectos, se apoyará en la incompatibilidad urbanística, el emplazamiento en zona inundable y los riesgos en materia de seguridad para sus ocupantes en el recinto.

Asimismo, el pasado mes de mayo el Pleno municipal dio luz verde a la moción presentada por el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, exigiendo el cierre del campamento de inmigrantes.

Desde su apertura en octubre del año 2023 el ministerio ha barajado varias fechas para que deje de prestar servicio. En principio se aseguró que sería desmontado a finales de marzo de 2024, luego se habló del mes de julio y la última fecha que anunció la secretaria de Estado de Migraciones durante su visita a Cartagena el 17 de junio del año pasado fue justo un año después, es decir, en junio, una fecha que ya ha pasado.