El gobierno de Cartagena evita definitivamente la investigación sobre Los Mateos

No habrá investigación. Al menos administrativa. El gobierno local tumba la Comisión de Investigación sobre la compra y gestión del suelo destinado a vivienda pública en Los Mateos. La iniciativa promovida por MC y PSOE no salió adelante en el Pleno municipal de este miércoles con los votos en contra del ejecutivo.

El portavoz de MC, Jesús Giménez, considera necesarias las indagaciones debido a las dudas generadas por la adquisición, a sabiendas, de que el suelo necesitaba ser descontaminado, el alto coste de hacerlo, y para esclarecer la gestión que se ha llevado a cabo desde el gobierno y sus motivaciones para acordar la compra.

Para Giménez Gallo, esta negativa es «una muestra más de la opacidad que caracteriza a la alcaldesa, Noelia Arroyo, y sus socios de gobierno». Para el portavoz municipal «se ha preferido tapar una operación ruinosa antes que esclarecerla, ocultando informes técnicos clave y negando a los cartageneros el derecho a conocer la verdad».

Además, critica la postura del socio de gobierno del PP, Vox, que «ha decidido tapar la posible corrupción antes que investigarla, convirtiéndose en cómplice necesario de la opacidad».

En estas dudas incidía el portavoz socialista, Manolo Torres, quien asegura que la comisión de investigación se ha planteado de forma constructiva, para dar respuesta al por qué de las decisiones adoptadas.

«Cuando se usa el dinero público hay que ser responsable y dar explicaciones a los ciudadanos», hace hincapié Torres durante la sesión, quien también reprocha la falta de acceso a los informes elaborados por los técnicos municipales.

«En Cartagena, señora Arroyo, no sé lo que pasa que quien contamina no paga», dice el portavoz socialista en alusión a la rebaja en el precio que se le hizo al propietario anterior de terreno, al que se le excluyó en el acuerdo de cualquier responsabilidad sobre la descontaminación.

Torres también destacó la ausencia en el Pleno de la entonces presidenta de la sociedad municipal Casco Antiguo, Ana Belén Castejón, actual portavoz de Sí Cartagena.

Sin embargo, para el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, los datos son claros y no es necesaria una comisión de investigación que «va a hacer una labor que ya hace el consejo de administración de Casco Antiguo, donde están representados los grupos municipales».

El concejal de Urbanismo, Diego Ortega, también señala que «la oposición tiene todos los estudios e informes sobre la adquisición de los terrenos y el proyecto de descontaminación, asegurando que no ha habido inacción y que pudieron preguntar todas sus dudas a los técnicos durante el consejo de Casco Antiguo».

«Buscamos respuestas políticas a un problemas de gestión», sintetiza el portavoz de MC sobre la propuesta de investigación.

Mujer Rural

La edil socialista Isabel Andreu vio aprobada su iniciativa instando al gobierno local a intensificar la programación de actividades con motivo del Día de la Mujer Rural para darles mayor visibilidad y apoyo. Así como dotar de presupuesto al Encuentro de Mujeres Rurales que se organiza en la zona oeste. Sin embargo, la polémica vino de la mano de la respuesta de la edil de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, quien le recomendó a Andreu que si tanto le preocupaban las mujeres rurales de la zona oeste de Cartagena que le dijera a su secretario general, Pedro Sánchez, que no recortara el trasvase Tajo-Segura. La concejala socialista no tardó el reprocharle su desconocimiento de la zona porque «cultivamos almendros y algarrobos que son de secano» y en lanzarle un dardo con el tema del agua: «más vale que la lleven al Campillo de Adentro», una zona que carece de agua corriente.

El concejal de MC Enrique Pérez Abellán ha visto aprobada por unanimidad su moción para que el pleno inste a la Consejería de Medio Ambiente a llevar a cabo un plan preventivo estratégico para la recuperación y acondicionamiento de vías pecuarias en desuso -o aquellas que mejor dictaminen territorialmente sus técnicos- como caminos forestales, con el fin de mejorar la accesibilidad y seguridad ante emergencias e incendios.