El PSOE denuncia que el Consistorio de Cartagena debe 962 facturas por 11,3 millones

El Grupo Municipal Socialista denunció este martes que «PP y Vox mantienen la nefasta deriva económica que les ha obligado a presentar un Plan Económico Financiero porque el año pasado las arcas municipales registraron un déficit de 5 millones de euros y una remanente negativo en caja de 16 millones de euros».

«Los datos del primer semestre de 2025 indican que este año va a ser igual o peor, a pesar del Plan Económico Financiero y de la subida de impuestos, porque PP y Vox no cumplen su propio presupuesto», destacó el concejal socialista, Pedro Contreras.

Según explicó el concejal del PSOE, los datos económicos del primer semestre revelan que el Ayuntamiento tiene pendiente de pago 962 facturas por un importe total de 11,3 millones de euros, «aunque el concejal de Hacienda (Ignacio Jáudenes) se dedique a presumir de que paga en plazo. Es falso, como demuestra el balance económico», detalló Contreras.

Asimismo, señaló que de hecho, PP y Vox han pagado fuera del plazo legal 358 facturas por un importe total de 5 millones de euros, y la capacidad de financiación del Ayuntamiento ha bajado en más de 250.000 euros.

«Ahora mismo, el presupuesto de gasto y los créditos comprometidos ya superan a los ingresos previstos en más de 11 millones de euros. Es decir, es como si una familia ingresa 2.000 euros al mes y sus gastos son de 3.000, las cuentas no cuadran y al final irán a la quiebra y es exactamente lo mismo que están haciendo PP y Vox con las cuentas municipales», apuntó Contreras.

El 12% de inversiones

A su juicio, a todos estos problemas se suma el hecho de que en el primer semestre del año sólo se han ejecutado el 12 por ciento de las inversiones previstas.

«Es decir, de cada 100 euros que se iban a invertir, sólo se han gastado 12, si en seis meses sólo han invertido el 12 por ciento, en los siguientes meses, ¿cuánto van a invertir? Esa es la política de Arroyo y de Vox, mucha fiesta pero poco proyecto para Cartagena», concluyó Contreras.