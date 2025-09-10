El proyecto para rehabilitar el centro de salud de San Antón en Cartagena se aprobará este mes

La transformación del antiguo centro de Salud de San Antón está cada vez más cerca. La alcaldesa, Noelia Arroyo, anunció este miércoles que el Ayuntamiento aprobará este mes en Junta de Gobierno el proyecto definitivo de rehabilitación del antiguo centro de salud de San Antón, donde se ubicará la unidad de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) integrada en Ápices, junto a otras entidades del ámbito sociosanitario. Se trata de una actuación valorada en 1,6 millones de euros, con una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, cuyas obras comenzarán en 2026 tras el proceso de licitación.

El anuncio se ha producido en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, durante la visita de la regidora a la asociación Ápices, con la que el Consistorio desarrolla un programa pionero de mediación comunitaria para acompañar a personas con tentativas o ideación suicida.

Este recurso ha atendido en lo que va de 2025 a 25 personas, 12 hombres y 13 mujeres, la mayoría entre 45 y 55 años, realizando 326 seguimientos telefónicos, 77 entrevistas presenciales y 57 acompañamientos médicos y sociales.

Además, han detectado cuatro tentativas de suicidio y se han practicado 14 ingresos hospitalarios, en coordinación con los servicios sanitarios y sociales. «Cartagena es hoy un referente en el trabajo en red contra la soledad y en la prevención del suicidio, gracias a la implicación de entidades como Ápices y al compromiso del Gobierno regional con nuevas inversiones en salud mental», subrayó Arroyo.

La directora de Ápices, Pepa Hernández, recalcó la importancia de visibilizar los problemas de salud mental, señalando que «detrás de quienes los padecen suele haber soledad o desafección social». También puso en valor el acompañamiento cercano, explicando que el programa piloto de la asociación atiende 18 casos activos con un seguimiento casi diario, y que «el simple hecho de sentirse acompañado en el proceso terapéutico les ayuda mucho». La directora hizo hincapié en la necesidad de hablar no solo de las cifras de suicidio, sino también de las personas que hay detrás de ellas. Asimismo, agradeció el apoyo económico del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma para «poder tender una mano a todas las personas que lo necesiten».

Asimismo, explicó los factores que contribuyen a la desesperación, mencionando problemas como la violencia escolar, la falta de condiciones laborales dignas, el estigma y el rechazo social.