MC exige un plan urgente de mejora de los parques infantiles de Cartagena

La portavoz adjunta de MC, Mercedes Graña, plantea una propuesta para la renovación integral de los parques infantiles del municipio, «ante el evidente deterioro que sufren estas zonas de ocio». El plan propuesto contempla dotar a los parques de suelo seguro, zonas de sombra y vallado perimetral, con el objetivo de garantizar espacios dignos y protegidos para los menores.

Graña denuncia que, coincidiendo con la vuelta al colegio, los parques siguen presentando graves deficiencias: mobiliario roto, suelos deteriorados con riesgo de caída, ausencia de sombra y una preocupante falta de limpieza. «Los más pequeños no cuentan con espacios seguros donde disfrutar de su tiempo de ocio», ha afirmado la concejal cartagenerista, «y todo esto, en una ciudad que presume de ser ‘amiga de la infancia’», añade.

Desde MC Cartagena alertan de que esta situación se repite en barrios y diputaciones, donde muchas familias ven cómo los escasos espacios públicos destinados al ocio infantil están completamente descuidados. "Un modelo de ciudad verdaderamente pensado para los más pequeños, que son el futuro de Cartagena, debe garantizar zonas de juego accesibles, seguras y en condiciones dignas", destaca la portavoz adjunta.

La edil ha sido especialmente crítica con el gobierno de Arroyo, al que acusa de no tener un proyecto de ciudad para la infancia. «Ni en el centro ni en nuestros barrios y diputaciones se asegura el derecho al juego en unos espacios públicos adecuados», apunta. «Los parques son hoy un ejemplo claro de la desidia institucional», afirma.